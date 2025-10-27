Самые безобидные акулы в мире впервые в истории съели пловца: что сделало их агрессивными

В апреле текущего года темные акулы впервые в истории наблюдений напали на человека и съели его. Исследователи рассказали, почему самые безобидные акулы в мире впервые напали на человека.

21 апреля 2025 года 40-летний турист плавал с маской и трубкой в Средиземном море более чем в 100 метрах от побережья Хадеры в Израиле, снимая на камеру GoPro стаю темных акул (Carcharhinus obscurus). Увы, это наблюдение закончилось трагедией, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исследователей, очевидцы слышали, как мужчина кричал и просил о помощи, прежде чем скрылся из виду. Затем вода покраснела и на поверхности показалось несколько спинных плавников. На следующий день в ходе поисков в море были обнаружены человеческие останки – это позволило криминалистам подтвердить личность жертвы, а также натолкнуло на мысль, что мужчину кусали сразу несколько акул.

Відео дня

Морские биологи Эрик Клуа из парижского университета естественных наук и литературы и Кристиан Партон из Эксетерского университета отмечают, что темные акулы известны своим отсутствием агрессии в отношении человека. Это делает их безопасной целью для экотуристов – ныряльщики могут покормить и поплавать с морскими хищниками.

Хадера – популярное место для наблюдения за темными акулами, а близлежащий опреснительный завод закачивает сюда теплую воду, привлекая большое количество темных акул. Теперь Клуа и Партон полагают, что частое взаимодействие с людьми и неестественное поведение акул, которое оно провоцирует, могли стать одной из основных причин фатальной встречи.

Искусственное обеспечение продовольствием в этом районе привело к попрошайничеству, что потенциально может привести к тому, что акулы могут проявить рефлекс или неуклюжесть, укусив камеру, которую держал ныряльщик.

Предполагается, что звуковые и обонятельные стимулы, вероятно, могли спровоцировать агрессию, в результате которой сразу несколько акул напали на мужчину. В данном случае острая конкуренция между особями, вероятно, перевесила инстинктивную природу добычи, присущую человеку.

Экотуризм может быть чрезвычайно полезен как для местной экономики, так и для экосистем, снижая стимулы к промыслу акул и создавая мотивацию для защиты их среды обитания. По словам ученых, наилучшим решением будет запрет на кормление акул в регионе, чтобы исключить попрошайничество и поддерживать более здоровую дистанцию между акулами и людьми.

Ученые также считают, что худшим решением было бы неизбирательное уничтожение всех акул, обитающих в этом районе, путем отстрела, поскольку ответственность за этот конкретный инцидент лежит, по сути, на людях.

Напомним, ранее мы писали о том, что высшие хищники и люди неожиданно борются за территорию на пляже в Израиле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли важный секрет крупнейшей в истории Земли акулы.