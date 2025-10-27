Найбезпечніші акули у світі вперше в історії з'їли плавця: що зробило їх агресивними

У квітні поточного року темні акули вперше в історії спостережень напали на людину і з'їли її. Дослідники розповіли, чому найбільш нешкідливі акули у світі вперше напали на людину.

21 квітня 2025 року 40-річний турист плавав із маскою і трубкою в Середземному морі більш ніж за 100 метрів від узбережжя Хадери в Ізраїлі, знімаючи на камеру GoPro зграю темних акул (Carcharhinus obscurus). На жаль, це спостереження закінчилося трагедією, пише Science Alert.

За словами дослідників, очевидці чули, як чоловік кричав і просив про допомогу, перш ніж зник з поля зору. Потім вода почервоніла і на поверхні з'явилося кілька спинних плавників. Наступного дня під час пошуків у морі було виявлено людські рештки — це дало змогу криміналістам підтвердити особу жертви, а також наштовхнуло на думку, що чоловіка кусали відразу кілька акул.

Морські біологи Ерік Клуа з паризького університету природничих наук і літератури та Крістіан Партон з Ексетерського університету зазначають, що темні акули відомі своєю відсутністю агресії щодо людини. Це робить їх безпечною ціллю для екотуристів — нирці можуть погодувати й поплавати з морськими хижаками.

Хадера — популярне місце для спостереження за темними акулами, а довколишній опріснювальний завод закачує сюди теплу воду, приваблюючи велику кількість темних акул. Тепер Клуа і Партон вважають, що часта взаємодія з людьми та неприродна поведінка акул, яку вона провокує, могли стати однією з основних причин фатальної зустрічі.

Штучне забезпечення продовольством у цьому районі призвело до жебрацтва, що потенційно може призвести до того, що акули можуть проявити рефлекс або незграбність, вкусивши камеру, яку тримав нирець.

Передбачається, що звукові та нюхові стимули, ймовірно, могли спровокувати агресію, внаслідок якої одразу кілька акул напали на чоловіка. У цьому випадку гостра конкуренція між особинами, ймовірно, переважила інстинктивну природу здобичі, властиву людині.

Екотуризм може бути надзвичайно корисним як для місцевої економіки, так і для екосистем, знижуючи стимули до промислу акул і створюючи мотивацію для захисту їхнього середовища проживання. За словами вчених, найкращим рішенням буде заборона на годування акул у регіоні, щоб унеможливити жебрацтво і підтримувати здоровішу дистанцію між акулами та людьми.

Вчені також вважають, що найгіршим рішенням було б невибіркове знищення всіх акул, що мешкають у цьому районі, шляхом відстрілу, оскільки відповідальність за цей конкретний інцидент лежить, по суті, на людях.

