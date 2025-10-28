Целый вид чудом избежал истребления: люди ошибочно назвали животных инвазивными

Группа колючих рептилий оказалась на грани вымирания на острове – местные жители ошибочно посчитали вид инвазивным и хотели истребить его. Позже оказалось, что животные обитали на острове еще до появления людей.

Шипохвостые игуаны (Ctenosaura sp.), обитающих на острове Кларион у побережья Мексики, чудом избежали истребления после того, как выяснилось, что на самом деле они вовсе не являются захватчиками. Считалось, что вид был завезен людьми на остров, что сделало бы его инвазивным, но новые данные указывают – ученые заблуждались все это время, пишет IFLScience.

Не секрет, что инвазивные виды представляют собой серьезную проблему для всей экосистемы. Например, в Новой Зеландии появление наземных хищников, таких как крысы и опоссумы, привело к сокращению популяции нелетающих птиц. Когда люди создают проблему, завозя инвазивные виды, совершенно справедливо, что они пытаются ее решить. Однако игуаны острова Кларион являются горьким напоминанием о том, что все не всегда такое, каким кажется.

Как игуаны попали на остров Кларион?

Остров Кларион расположен примерно в 700 километрах от западного побережья Мексики и является удивительным и древним местом. Он также считается самым старым островом архипелага Ревилья-Хихедо в Тихом океане, образовавшимся в результате вулканической активности около 5 миллионов лет назад.

Остров никогда не был соединен с материков, а поэтому – как и архипелаги Галапагосских островов и Гавайев — здесь сложилась экосистема, не встречающаяся больше нигде на Земле. Именно поэтому было бы плохо, если бы вид-захватчик прорвался на эту территорию и начал все это дестабилизировать.

Ранее ученые полагали, что именно это и происходит с колючей игуаной. Считалось, что эти рептилии попали на остров Кларион безбилетными пассажирами, которых люди завезли на лодках. Однако теперь генетические исследования показали, что игуаны с острова Клариона отделились от своих сородичей с материковой части Мексики 425 000 лет назад. Теперь ученые считают, что игуаны, вероятно, прибыли на остров, катаясь по волнам на корягах или растительных матах, поскольку люди появились на американском континенте не ранее 26 000 лет назад.

Чудом избежали истребления

Новое открытие имеет большое значение как для самих рептилий, так и для сохранения видов в более широком смысле. Долгое время игуаны считались инвазивным видом, а потому начались разговоры о том, чтобы истребить их, исправив ошибку, опущенную человеком. Если бы это решение было принято, оно привело бы к вымиранию целого местного вида.

Исследователи считают, что именно завоз овец, свиней и кроликов на Кларион привел к тому, что игуан ошибочно назвали инвазивными. После того как все эти травоядные животные очистили остров от растительности, игуаны внезапно стали более заметны, что люди истолковали ошибочно.

Теперь игуаны стали символом важнейшего шага в науке: всегда следует проверять информацию. По словам соавтора нового анализа, Даниела Малкахи из Берлинского музея естествознания, результаты новой работы демонстрируют важность генетических и естественноисторических исследований для сохранения природы.

