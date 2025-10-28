Цілий вид дивом уникнув винищення: люди помилково назвали тварин інвазивними

Група колючих рептилій опинилася на межі вимирання на острові — місцеві жителі помилково вважали вид інвазивним і хотіли винищити його. Пізніше виявилося, що тварини мешкали на острові ще до появи людей.

Шипохвості ігуани (Ctenosaura sp.), що мешкають на острові Кларіон біля узбережжя Мексики, дивом уникли винищення після того, як з'ясувалося, що насправді вони зовсім не є загарбниками. Вважалося, що вид був завезений людьми на острів, що зробило б його інвазивним, але нові дані вказують — вчені помилялися весь цей час, пише IFLScience.

Не секрет, що інвазивні види становлять серйозну проблему для всієї екосистеми. Наприклад, у Новій Зеландії поява наземних хижаків, таких як щури й опосуми, призвела до скорочення популяції нелітаючих птахів. Коли люди створюють проблему, завозячи інвазивні види, цілком справедливо, що вони намагаються її вирішити. Однак ігуани острова Кларіон є гірким нагадуванням про те, що все не завжди таке, яким здається.

Як ігуани потрапили на острів Кларіон?

Острів Кларіон розташований приблизно за 700 кілометрів від західного узбережжя Мексики і є дивовижним і стародавнім місцем. Він також вважається найстарішим островом архіпелагу Ревілья-Хіхедо в Тихому океані, що утворився внаслідок вулканічної активності близько 5 мільйонів років тому.

Острів ніколи не був з'єднаний із материків, а тому — як і архіпелаги Галапагоських островів та Гаваїв — тут склалася екосистема, яка не зустрічається більше ніде на Землі. Саме тому було б погано, якби вид-загарбник прорвався на цю територію і почав усе це дестабілізувати.

Раніше вчені вважали, що саме це і відбувається з колючою ігуаною. Вважалося, що ці рептилії потрапили на острів Кларіон безквитковими пасажирами, яких люди завезли на човнах. Однак тепер генетичні дослідження показали, що ігуани з острова Кларіона відокремилися від своїх родичів з материкової частини Мексики 425 000 років тому. Тепер учені вважають, що ігуани, ймовірно, прибули на острів, катаючись по хвилях на корчах або рослинних матах, оскільки люди з'явилися на американському континенті не раніше 26 000 років тому.

Дивом уникли винищення

Нове відкриття має велике значення як для самих рептилій, так і для збереження видів у ширшому сенсі. Довгий час ігуани вважалися інвазивним видом, а тому почалися розмови про те, щоб винищити їх, виправивши помилку, опущену людиною. Якби це рішення було прийнято, воно призвело б до вимирання цілого місцевого виду.

Дослідники вважають, що саме завезення овець, свиней і кроликів на Кларіон призвело до того, що ігуан помилково назвали інвазивними. Після того як усі ці травоїдні тварини очистили острів від рослинності, ігуани раптово стали більш помітними, що люди витлумачили помилково.

Тепер ігуани стали символом найважливішого кроку в науці: завжди слід перевіряти інформацію. За словами співавтора нового аналізу, Даніела Малкахі з Берлінського музею природознавства, результати нової роботи демонструють важливість генетичних і природничо-історичних досліджень для збереження природи.

