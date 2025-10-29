Тайна Антарктиды раскрыта: поиски 100-летнего затонувшего корабля обнаружили нечто более странное

Исследователи отправились на поиски затонувшего корабля Эрнеста Шеклтона – они не увенчались успехом, но команда обнаружила нечто гораздо более странное. Какую тайну Антарктиды удалось раскрыть ученым.

Суровые условия Антарктического океана обрекли на провал знаменитую экспедицию Эрнеста Шеклтона в 1915 году на борту корабля под названием "Эндьюранс". Не секрет, что местная ледяная среда стала фатальной для многих неудачливых исследователей, однако это место сложно назвать негостеприимным, пишет Popular Science.

В 2019 году ученые отправились на поиски затонувшего корабля Шеклтона, но неожиданно обнаружили странное зрелище – обширный геометрический комплекс из более чем 1000 гнезд ледяной рыбы. Первое открытие было сделано учеными шесть лет назад во время визита в западную часть моря Уэдделла. Несмотря на то, что одной из главных целей экспедиции было обнаружение затонувшего корабля, ученые также намеревались изучить истончение шельфовых ледников региона. Эти плавучие барьеры сдерживают обширные ледяные потоки Антарктического ледяного щита, и их исчезновение напрямую связано с повышением уровня мирового океана.

Шесть лет назад экспедиция прошла через шельфовый ледник, отколовшийся всего два года назад. Пилоты использовали дистанционно управляемый подводный аппарат для поиска затонувшего корабля в мутных и холодных глубинах. Однако природе не потребовалось много времени, чтобы оказать давление на суда. Чтобы избежать судьбы "Эндьюранс", команда в конечном итоге покинула окружавшие ее многолетние ледяные массивы.

В результате команде так и не удалось обнаружить место кораблекрушения, однако ученым удалось собрать обширный видеоматериал со дна моря Уэдделла. Далее ученые просмотрели отснятый материал и насчитали более 1000 гнезд, принадлежащих желтоперому ноти (Lindbergichthys nudifrons), известному как ледяная рыба.

Ледяная рыба – вид семейства нототеновых, обитающий в холодных водах Антарктики. Особенность этих рыб заключается в том, как они высиживают и выращивают потомство. Каждая рыба-родитель строит круглое гнездо, очистив территорию от планктонного детрита. Затем ноти откладывает в эти гнезда икру и охраняет ее до вылупления мальков.

Исследователи обнаружили, что вместо случайного разброса по морскому дну, гнезда ледяных рыб расположены в намеренно геометрически правильных скоплениях. Авторы исследования считают, что это пример теории "эгоистичного стада", согласно которой более слабые ледяные рыбы в центре этих сообществ защищены своими соседями. В то же время, гнезда на окраинах каждого района, как правило, занимают самые крупные и сильные рыбы.

Каждое гнездо охранялось родителем, защищая икру от хищников Фото: Weddell Sea Expedition

Новое открытие ученых подтверждает результаты предыдущей экспедиции в море Уэдделла в 2022 году, которые задокументировали ледяных рыб, живущих в одной из крупнейших на планете колоний нереста. Вместе эти два исследования убедительно свидетельствуют о том, что регион является уязвимой морской экосистемой – теперь ученые считают, что море Уэдделла следует признать охраняемой территорией.

К слову, в 2022 году ученые получили еще один шанс на поиск затонувшего корабля "Эндьюранс" – на этот раз их поиски увенчались успехом.

