Таємницю Антарктиди розкрито: пошуки 100-річного затонулого корабля виявили щось більш дивне

Дослідники вирушили на пошуки затонулого корабля Ернеста Шеклтона — вони не увінчалися успіхом, але команда виявила дещо набагато дивніше. Яку таємницю Антарктиди вдалося розкрити вченим.

Суворі умови Антарктичного океану прирекли на провал знамениту експедицію Ернеста Шеклтона в 1915 році на борту корабля під назвою "Ендьюранс". Не секрет, що місцеве крижане середовище стало фатальним для багатьох невдачливих дослідників, проте це місце складно назвати негостинним, пише Popular Science.

У 2019 році вчені вирушили на пошуки затонулого корабля Шеклтона, але несподівано виявили дивне видовище — великий геометричний комплекс з більш ніж 1000 гнізд крижаної риби. Перше відкриття було зроблено вченими шість років тому під час візиту в західну частину моря Ведделла. Попри те, що однією з головних цілей експедиції було виявлення затонулого корабля, вчені також мали намір вивчити витончення шельфових льодовиків регіону. Ці плавучі бар'єри стримують великі крижані потоки Антарктичного крижаного щита, і їх зникнення безпосередньо пов'язане з підвищенням рівня світового океану.

Шість років тому експедиція пройшла через шельфовий льодовик, що відколовся лише два роки тому. Пілоти використовували дистанційно керований підводний апарат для пошуку затонулого корабля в каламутних і холодних глибинах. Однак природі не знадобилося багато часу, щоб чинити тиск на судна. Щоб уникнути долі "Ендьюранс", команда зрештою залишила багаторічні крижані масиви, що оточували її.

У результаті команді так і не вдалося виявити місце корабельної аварії, проте вченим вдалося зібрати великий відеоматеріал з дна моря Ведделла. Далі вчені переглянули відзнятий матеріал і нарахували понад 1000 гнізд, що належать жовтоперому ноті (Lindbergichthys nudifrons), відомому як крижана риба.

Крижана риба — вид сімейства нототенових, що мешкає в холодних водах Антарктики. Особливість цих риб полягає в тому, як вони висиджують і вирощують потомство. Кожна риба-батько будує кругле гніздо, очистивши територію від планктонного детриту. Потім ноті відкладає в ці гнізда ікру й охороняє її до вилуплення мальків.

Дослідники виявили, що замість випадкового розкиду по морському дну, гнізда крижаних риб розташовані в навмисно геометрично правильних скупченнях. Автори дослідження вважають, що це приклад теорії "егоїстичного стада", згідно з якою слабші крижані риби в центрі цих угруповань захищені своїми сусідами. Водночас гнізда на околицях кожного району, як правило, займають найбільші та найсильніші риби.

Кожне гніздо охоронялося батьком, захищаючи ікру від хижаків Фото: Weddell Sea Expedition

Нове відкриття вчених підтверджує результати попередньої експедиції в море Ведделла 2022 року, які задокументували крижаних риб, що живуть в одній із найбільших на планеті колоній нересту. Разом ці два дослідження переконливо свідчать про те, що регіон є вразливою морською екосистемою — тепер науковці вважають, що море Ведделла слід визнати територією, що охороняється.

До слова, у 2022 році вчені отримали ще один шанс на пошук затонулого корабля "Ендьюранс" — цього разу їхні пошуки увінчалися успіхом.

