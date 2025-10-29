Підтримайте нас RU
Таємницю Антарктиди розкрито: пошуки 100-річного затонулого корабля виявили щось більш дивне

крижані риби гнізда
Крижана риба будує свої гнізда, утворюючи величезні спільноти "егоїстичних стад" | Фото: Weddell Sea Expedition

Дослідники вирушили на пошуки затонулого корабля Ернеста Шеклтона — вони не увінчалися успіхом, але команда виявила дещо набагато дивніше. Яку таємницю Антарктиди вдалося розкрити вченим.

Суворі умови Антарктичного океану прирекли на провал знамениту експедицію Ернеста Шеклтона в 1915 році на борту корабля під назвою "Ендьюранс". Не секрет, що місцеве крижане середовище стало фатальним для багатьох невдачливих дослідників, проте це місце складно назвати негостинним, пише Popular Science.

У 2019 році вчені вирушили на пошуки затонулого корабля Шеклтона, але несподівано виявили дивне видовище — великий геометричний комплекс з більш ніж 1000 гнізд крижаної риби. Перше відкриття було зроблено вченими шість років тому під час візиту в західну частину моря Ведделла. Попри те, що однією з головних цілей експедиції було виявлення затонулого корабля, вчені також мали намір вивчити витончення шельфових льодовиків регіону. Ці плавучі бар'єри стримують великі крижані потоки Антарктичного крижаного щита, і їх зникнення безпосередньо пов'язане з підвищенням рівня світового океану.

Шість років тому експедиція пройшла через шельфовий льодовик, що відколовся лише два роки тому. Пілоти використовували дистанційно керований підводний апарат для пошуку затонулого корабля в каламутних і холодних глибинах. Однак природі не знадобилося багато часу, щоб чинити тиск на судна. Щоб уникнути долі "Ендьюранс", команда зрештою залишила багаторічні крижані масиви, що оточували її.

У результаті команді так і не вдалося виявити місце корабельної аварії, проте вченим вдалося зібрати великий відеоматеріал з дна моря Ведделла. Далі вчені переглянули відзнятий матеріал і нарахували понад 1000 гнізд, що належать жовтоперому ноті (Lindbergichthys nudifrons), відомому як крижана риба.

Крижана риба — вид сімейства нототенових, що мешкає в холодних водах Антарктики. Особливість цих риб полягає в тому, як вони висиджують і вирощують потомство. Кожна риба-батько будує кругле гніздо, очистивши територію від планктонного детриту. Потім ноті відкладає в ці гнізда ікру й охороняє її до вилуплення мальків.

Дослідники виявили, що замість випадкового розкиду по морському дну, гнізда крижаних риб розташовані в навмисно геометрично правильних скупченнях. Автори дослідження вважають, що це приклад теорії "егоїстичного стада", згідно з якою слабші крижані риби в центрі цих угруповань захищені своїми сусідами. Водночас гнізда на околицях кожного району, як правило, займають найбільші та найсильніші риби.

гнізда крижаних риб
Кожне гніздо охоронялося батьком, захищаючи ікру від хижаків
Фото: Weddell Sea Expedition

Нове відкриття вчених підтверджує результати попередньої експедиції в море Ведделла 2022 року, які задокументували крижаних риб, що живуть в одній із найбільших на планеті колоній нересту. Разом ці два дослідження переконливо свідчать про те, що регіон є вразливою морською екосистемою — тепер науковці вважають, що море Ведделла слід визнати територією, що охороняється.

До слова, у 2022 році вчені отримали ще один шанс на пошук затонулого корабля "Ендьюранс" — цього разу їхні пошуки увінчалися успіхом.

