Nvidia и Uber собираются создать сеть роботакси из 100 000 автомобилей

Эти автомобили будут полностью беспилотными, без необходимости участия человека.

Uber и Nvidia объединяются для создания парка из 100 000 роботакси. По данным Nvidia, парк начнет функционировать в 2027 году. Пока что неизвестно, когда количество роботакси достигнет 100 000. Это амбициозная цель, особенно если учесть, что у основного конкурента Waymo около 2000 роботакси. В то же время Илон Маск, глава Tesla, компании-разработчика роботакси, хочет, чтобы ко второй половине следующего года "миллионы Tesla работали автономно", пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Технология, которую будет использовать Uber, основана на новейшем бортовом компьютере Nvidia Drive AGX Hyperion 10, который, по утверждению руководства Nvidia, подготовит автомобили к четвертому уровню автоматизации. Это означает, что автомобиль сможет двигаться полностью автономно, без участия водителя, при условии, что он будет двигаться в определенных зонах. Это всего лишь на один уровень ниже по-настоящему автономного вождения без каких-либо ограничений, чего пока не удалось достичь ни одной компании.

"Человеческие роботы все еще находятся в стадии разработки, но есть один робот, который явно находится на переломном этапе, и он практически уже существует — это робот на колесах", — говорит генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

"Вся эта архитектура спроектирована таким образом, чтобы в случае выхода из строя любого компьютера или датчика вы всегда могли безопасно остановиться", — говорит Али Кани, вице-президент по автомобильной технике Nvidia.

Хуанг заявил, что набор датчиков, камеры кругового обзора, радары и лидар позволяют достичь высочайшего уровня охвата и восприятия, необходимого для высочайшего уровня безопасности роботакси.

В отличие от других поставщиков роботакси, таких как Tesla и Waymo, Uber будет работать только как автономная сеть заказа поездок и не будет заниматься строительством собственного автопарка. Эта задача будет возложена на нескольких партнеров в автомобильной отрасли, включая Stellantis, Mercedes-Benz и производителя электромобилей Lucid Motors.

"Мы создали эту архитектуру, чтобы каждая автомобильная компания в мире могла создавать роботизироанные автомобили. Транспортные средства могут быть коммерческими, пассажирскими или специализированными для роботакси", — говорит Хуанг.

Технология также будет поддерживаться совместной фабрикой данных ИИ, созданной на основе Cosmos — семейства моделей ИИ, выпущенных ранее в этом году и предназначенных для обучения гуманоидных роботов.

Также Фокус писал о том, что Nvidia участвует в проекте по выводу дата-центров в космос. Их мощнейшие ИИ-чипы отправятся на орбиту, чтобы использовать энергию солнца и вакуум для охлаждения.

Как уже писал Фокус, ракета Falcon Heavy от компании SpaceX Илона Маска отправит на Луну частный посадочный модуль. Запуск лунного посадочного модуля Griffin был запланирован на конец 2025 года, но теперь перенесен на июль 2026 года.