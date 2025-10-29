Nvidia і Uber збираються створити мережу роботаксі зі 100 000 автомобілів

Ці автомобілі будуть повністю безпілотними, без необхідності участі людини.

Uber і Nvidia об'єднуються для створення парку зі 100 000 роботаксі. За даними Nvidia, парк почне функціонувати у 2027 році. Поки що невідомо, коли кількість роботаксі досягне 100 000. Це амбітна мета, особливо якщо врахувати, що в основного конкурента Waymo близько 2000 роботаксі. Водночас Ілон Маск, голова Tesla, компанії-розробника роботаксі, хоче, щоб до другої половини наступного року "мільйони Tesla працювали автономно", пише Gizmodo.

Технологія, яку використовуватиме Uber, заснована на новітньому бортовому комп'ютері Nvidia Drive AGX Hyperion 10, який, за твердженням керівництва Nvidia, підготує автомобілі до четвертого рівня автоматизації. Це означає, що автомобіль зможе рухатися повністю автономно, без участі водія, за умови, що він рухатиметься в певних зонах. Це всього лише на один рівень нижче по-справжньому автономного водіння без будь-яких обмежень, чого поки що не вдалося досягти жодній компанії.

"Людські роботи все ще перебувають у стадії розроблення, але є один робот, який явно перебуває на переломному етапі, і він практично вже існує — це робот на колесах", — каже генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

"Уся ця архітектура спроектована таким чином, щоб у разі виходу з ладу будь-якого комп'ютера або датчика ви завжди могли безпечно зупинитися", — каже Алі Кані, віце-президент з автомобільної техніки Nvidia.

Хуанг заявив, що набір датчиків, камери кругового огляду, радари і лідар дають змогу досягти найвищого рівня охоплення і сприйняття, необхідного для найвищого рівня безпеки роботаксі.

На відміну від інших постачальників роботаксі, таких як Tesla і Waymo, Uber працюватиме тільки як автономна мережа замовлення поїздок і не займатиметься будівництвом власного автопарку. Це завдання буде покладено на кількох партнерів в автомобільній галузі, включно зі Stellantis, Mercedes-Benz і виробником електромобілів Lucid Motors.

"Ми створили цю архітектуру, щоб кожна автомобільна компанія у світі могла створювати роботизовані автомобілі. Транспортні засоби можуть бути комерційними, пасажирськими або спеціалізованими для роботаксі", — каже Хуанг.

Технологію також підтримуватиме спільна фабрика даних ШІ, створена на основі Cosmos — сімейства моделей ШІ, випущених раніше цього року і призначених для навчання гуманоїдних роботів.

