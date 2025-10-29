Запах разложения: почему у смерти такой насыщенный характерный аромат

После смерти люди источают характерный запах, который часто называют запахом смерти. В новом исследовании ученые пытались выяснить, как именно образуется этот запах.

В лесах Индонезии растет цветок, печально известный своим зловонием: к счастью, растение редко источает зловоние. И все же, когда это происходит, люди сразу узнают запах. Когда люди умирают, мы испускаем характерный запах смерти, сравнимый с запахом цветения этого растения. Теперь ученые считают, что существует определенный набор запахов, которые высвобождаются при разложении человеческих тел, пишет IFLScience.

Запах смерти

Исследователи пришли к выводу, что после смерти в теле образуются соединения, известные как кадаверин и путресцин. Оба соединения образуются в результате распада аминокислот в организме мертвого животного путем декарбоксилирования орнитина и аргинина для получения путресцина и декарбоксилирования лизина для получения кадаверина. аисследований также показывают, что эти соединения встречаются в трупах многих животных.

При разложении трупов, человеческих или других, в окружающую среду выделяется широкий спектр летучих органических соединений. По словам сотрудников травматологических служб, запах смерти может варьироваться от тухлой рыбы до яиц и прогорклого чеснока в зависимости от стадии разложения.

Ранее у животных были выявлены различные соединения, связанные со смертью, однако лишь в 2015 году ученые получили более полное представление о специфических запахах-маркерах разложения человека. Для исследования была отобрана группа органических останков, чтобы изучить соединения, выделявшиеся в течение шести месяцев.

В общей сложности в исследовании приняли участие 6 человек и 26 животных, в том числе:

кролики;

мыши;

лягушки;

цыплята;

дятел;

певчая птица;

воробей;

певчий дрозд;

осетр;

черепаха;

свинья и другие.

В результате было выявлено 452 соединения и определенная комбинация из восьми соединений, отличавшая останки человека и свиньи от останков других животных. Более того, ученым удалось отделить останки свиньи от останков человека на основе пяти эфиров:

3-метилбутилпентаноат;

3-метилбутил-3-метилбутират;

3-метилбутил-2-метилбутират;

бутилпентаноат;

пропилгексаноат.

Сообщается, что это сильный аромат, который мухи могут учуять, даже если останки находятся на глубине до 2 метров под землей. Но еще страннее тот факт, что падальщики и мухи с яйцами – не единственные, кто может распознать запах смерти.

Могут ли люди чувствовать запах смерти?

Исследователи также выяснили, что люди не просто могут чувствовать отчетливый запах смерти, но он также может оказать на нас странное влияние. В исследовании 2015 года ученые обнаружили, что запах вещества, известного как путресцин не просто оказывает влияние на человека, а вызывает защитное и спасательное поведение.

Участники, подвергшиеся воздействию путресцина, двигались быстрее в экспериментах по спасению, проявляли большую агрессивность и оборонительное поведение. Таким образом, можно предположить, что запах смерти может действовать как своего рода система оповещения.

