Запах розкладання: чому у смерті такий насичений характерний аромат

Після смерті люди виділяють характерний запах, який часто називають запахом смерті. У новому дослідженні вчені намагалися з'ясувати, як саме утворюється цей запах.

У лісах Індонезії росте квітка, сумно відома своїм смородом: на щастя, рослина рідко виділяє сморід. І все ж, коли це відбувається, люди одразу впізнають запах. Коли люди помирають, ми випускаємо характерний запах смерті, який можна порівняти із запахом цвітіння цієї рослини. Тепер учені вважають, що існує певний набір запахів, які вивільняються під час розкладання людських тіл, пише IFLScience.

Запах смерті

Дослідники дійшли висновку, що після смерті в тілі утворюються сполуки, відомі як кадаверин і путресцин. Обидві сполуки утворюються в результаті розпаду амінокислот в організмі мертвої тварини шляхом декарбоксилювання орнітину та аргініну для отримання путресцину і декарбоксилювання лізину для отримання кадаверину. Дослідження також показують, що ці сполуки трапляються в трупах багатьох тварин.

Під час розкладання трупів, людських або інших, у навколишнє середовище виділяється широкий спектр летких органічних сполук. За словами співробітників травматологічних служб, запах смерті може варіюватися від тухлої риби до яєць і прогірклого часнику залежно від стадії розкладання.

Раніше у тварин було виявлено різні сполуки, пов'язані зі смертю, проте лише у 2015 році вчені отримали повніше уявлення про специфічні запахи-маркери розкладання людини. Для дослідження було відібрано групу органічних останків, щоб вивчити сполуки, що виділялися протягом шести місяців.

Загалом у дослідженні взяли участь 6 осіб і 26 тварин, зокрема:

кролики;

миші;

жаби;

курчата;

дятел;

співочий птах;

горобець;

співочий дрізд;

осетер;

черепаха;

свиня та інші.

У результаті було виявлено 452 сполуки й певна комбінація з восьми сполук, що відрізняла останки людини та свині від останків інших тварин. Ба більше, вченим вдалося відокремити останки свині від останків людини на основі п'яти ефірів:

3-метилбутилпентаноат;

3-метилбутил-3-метилбутират;

3-метилбутил-2-метилбутират;

бутилпентаноат;

пропілгексаноат.

Повідомляється, що це сильний аромат, який мухи можуть відчути, навіть якщо останки перебувають на глибині до 2 метрів під землею. Але ще дивнішим є той факт, що мерлятники й мухи з яйцями — не єдині, хто може розпізнати запах смерті.

Чи можуть люди відчувати запах смерті?

Дослідники також з'ясували, що люди не просто можуть відчувати виразний запах смерті, але він також може справити на нас дивний вплив. У дослідженні 2015 року вчені виявили, що запах речовини, відомої як путресцин, не просто впливає на людину, а викликає захисну і рятувальну поведінку.

Учасники, які зазнали впливу путресцину, рухалися швидше в експериментах з порятунку, виявляли більшу агресивність і оборонну поведінку. Таким чином, можна припустити, що запах смерті може діяти як свого роду система оповіщення.

