Новый рекордсмен океана: на глубине более 8000 м найдена самая глубоководная рыба в мире

Во время погружения ученые обнаружили самую глубоководную рыбу, когда-либо, обнаруженную и запечатленную на камере. Новый рекордсмен был замечен на глубине 8336 метров под толщей воды в обширной океанической впадине.

В 2023 году исследователи поймали рыбу на глубине более 8 километров, а затем запечатлели ее на еще большей глубине. Эти результаты не только установили новые рекорды для глубоководных рыб, но также позволили предположить, что мы близки к максимальной глубине, на которой может существовать рыба, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

У западного края Тихого океана находится ряд впадин глубиной до 11 000 метров, где Тихоокеанская плита, обычно находящаяся на глубине 4200 метров под толщей воды, погружаясь под различные континентальные плиты.

Відео дня

Новое открытие было сделано учеными во впадине Идзу-Огасавара: ученые засняли неизвестный вид Pseudoliparis – разновидность улиток, на невероятной глубине 8336 метров. Это позволило побить предыдущий рекорд по обнаружению самой глубоководной рыбе, найденной на глубине 8178 метров в известной во всем мире Марианской впадине.

Марианская впадина – самая глубокая из известных впадин, а потому наиболее изученная. Однако ранее она считалась не самой интересной с биологической точки зрения. По словам профессора Алана Джеймисона из Центра глубоководных исследований Миндеру-Университета Западной Австралии, ранее считалось, что глубина – самое важное в этих впадинах. Однако теперь ученые считают, что глубина и создаваемое ею огромное давление действительно формируют жизнь в этих условиях, это не единственный фактор – температура также имеет значение.

Идзу-Огасавара – самый теплый из желобов, а потому более благоприятен для жизни. Дело в том, что воды вокруг Японии отличаются высокой продуктивностью, а потому в желоб погружается больше материала, чем в Марианской впадине. В результате условия для жизни тут значительно более привлекательны.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что более высокая температура в Идзу-Огасавара позволит существам жить на большей глубине. В результате ученые пошли дальше, чтобы изучить вопрос подробнее.

Результаты подтвердили предыдущие выводы ученых: на глубине 8022 метра был пойман Pseudoliparis belyaevi, а на глубине 8336 метров — видеозапись того же рода, но неизвестного вида. Это опровергает утверждение, что нам ничего неизвестно о морских глубинах.

По словам профессора Джеймисона, несмотря на то, что воды над Марианской впадиной более тропические, чем над Идзу-Огасавара, сам желоб значительно холоднее, поскольку расположен ближе к Южному океану. Простыми словами, все происходит благодаря Антарктиде.

Известно, что холодная, соленая вода опускается на дно у берегов замерзшего континента и течет на север, медленно нагреваясь по пути. Каждый раз, когда донная вода приближается к впадине, она вливается в нее. К тому времени, как вода достигает Идзу-Огасавара, она уже меньше чем на градус теплее, чем в Марианской впадине – этого достаточно, чтобы изменить экологию.

В результате ученые считают, что японские желоба – потрясающие места для исследований, так как они невероятно богаты жизнью, даже на самом дне. Более того, в мире попросту не существует более теплых желобов такой же глубины.

По словам авторов исследования, тот факт, что улитковые рыбы адаптировались к глубинам, где неспособны выжить любые другие позвоночные, весьма интригует. Еще более любопытно то, что улитковые рыбы не относятся к глубоководным видам – большинство из них обитают на мелководье. Известно, что на этих глубинах улитковые рыбы длиной всего 20-25 сантиметров питаются мелкими ракообразными, которые, в свою очередь, питаются остатками пищи, опускающимися в желоб.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые узнали, как выживает самая глубоководная и некрасивая рыба в мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали рыбу с рекордно большими зубами.