Новий рекордсмен океану: на глибині понад 8000 м знайдено найглибоководнішу рибу у світі

Під час занурення вчені виявили найглибоководнішу рибу, будь-коли, виявлену і зафіксовану на камері. Новий рекордсмен був помічений на глибині 8336 метрів під товщею води у великій океанічній западині.

У 2023 році дослідники спіймали рибу на глибині понад 8 кілометрів, а потім зафіксували її на ще більшій глибині. Ці результати не тільки встановили нові рекорди для глибоководних риб, але також дозволили припустити, що ми близькі до максимальної глибини, на якій може існувати риба, пише IFLScience.

Біля західного краю Тихого океану розташована низка западин завглибшки до 11 000 метрів, де Тихоокеанська плита, яка зазвичай знаходиться на глибині 4200 метрів під товщею води, занурюючись під різні континентальні плити.

Нове відкриття було зроблено вченими в западині Ідзу-Огасавара: вчені зняли невідомий вид Pseudoliparis — різновид равликів, на неймовірній глибині 8336 метрів. Це дало змогу побити попередній рекорд із виявлення найглибоководнішої риби, знайденої на глибині 8178 метрів у відомій у всьому світі Маріанській западині.

Маріанська западина — найглибша з відомих западин, а тому найбільш вивчена. Однак раніше вона вважалася не найцікавішою з біологічного погляду. За словами професора Алана Джеймісона з Центру глибоководних досліджень Міндеру-Університету Західної Австралії, раніше вважалося, що глибина — найважливіше в цих западинах. Однак тепер учені вважають, що глибина і створюваний нею величезний тиск справді формують життя в цих умовах, це не єдиний фактор — температура також має значення.

Ідзу-Огасавара — найтепліший із жолобів, а тому більш сприятливий для життя. Річ у тім, що води навколо Японії вирізняються високою продуктивністю, а тому в жолоб занурюється більше матеріалу, ніж у Маріанській западині. У результаті умови для життя тут значно привабливіші.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що вища температура в Ідзу-Огасавара дасть змогу істотам жити на більшій глибині. У результаті вчені пішли далі, щоб вивчити питання докладніше.

Результати підтвердили попередні висновки вчених: на глибині 8022 метри був спійманий Pseudoliparis belyaevi, а на глибині 8336 метрів — відеозапис того ж роду, але невідомого виду. Це спростовує твердження, що нам нічого невідомо про морські глибини.

За словами професора Джеймісона, попри те, що води над Маріанською западиною більш тропічні, ніж над Ідзу-Огасавара, сам жолоб значно холодніший, оскільки розташований ближче до Південного океану. Простими словами, все відбувається завдяки Антарктиді.

Відомо, що холодна, солона вода опускається на дно біля берегів замерзлого континенту і тече на північ, повільно нагріваючись на шляху. Щоразу, коли донна вода наближається до западини, вона вливається в неї. На той час, як вода досягає Ідзу-Огасавара, вона вже менше ніж на градус тепліша, ніж у Маріанській западині — цього достатньо, щоб змінити екологію.

У результаті вчені вважають, що японські жолоби — приголомшливі місця для досліджень, оскільки вони неймовірно багаті життям, навіть на самому дні. Ба більше, у світі просто не існує тепліших жолобів такої ж глибини.

За словами авторів дослідження, той факт, що равликові риби адаптувалися до глибин, де нездатні вижити будь-які інші хребетні, вельми інтригує. Ще більш цікаво те, що равликові риби не належать до глибоководних видів — більшість із них мешкають на мілководді. Відомо, що на цих глибинах равликові риби завдовжки всього 20-25 сантиметрів харчуються дрібними ракоподібними, які, своєю чергою, харчуються залишками їжі, що опускаються в жолоб.

