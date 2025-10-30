Экстремальные температуры связали с повышенным риском смерти: что станет причиной гибели

В новом исследовании ученые обнаружили неизученную ранее связь между повышением глобальной температуры планеты и повышенным риском смерти от сердечной недостаточности. Что прогнозируют ученые далее.

Многопрофильное исследование было проведено командой под руководством Центра климата, здоровья и глобальной окружающей среды Гарвардской школы общественного здравоохранения. Результаты работы ученых показали, что кратковременное воздействие экстремально низких и высоких температур окружающей среды были связаны с ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Medical Xpress.

Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Cardiology и свидетельствует о том, что изменение климата привело к увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, что напрямую влияет на здоровье и смертность человека. Предыдущие исследования также обнаружили, что экстремально низкие и высокие температуры являются ключевыми факторами смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем риск, связанный с жарой, усилился в 2014-2021 годах.

В ходе исследования ученые провели общенациональное стратифицированное по времени перекрестное исследование для изучения связи между кратковременным воздействием низких и высоких температур окружающей среды и общей смертностью, а также смертностью от сердечно-сосудистых заболеваниях среди шведских пациентов с сердечной недостаточностью.

В Шведском национальном регистре пациентов и Регистре причин смерти были выявлены 250 640 пациентов с сердечной недостаточностью, умерших от любой причины в период с 2006 по 2021 год. Команда сопоставила ежедневную температуру наружного воздуха и загрязнение воздуха в районе проживания каждого участника. Для этого исследователи использовали модель машинного обучения: местные климатические "низкие" и "высокие" температуры были взяты из 2,5-го и 97,5-го процентилей для каждого муниципалитета.

Температура в каждый день смерти сравнивалась с контрольными значениями, полученными в период смерти. В то же время результаты, полученные в день смерти и в шесть последующих дней, анализировались совместно. Далее ученые использовали статистическую модель, чтобы оценить риск в течение всего 7-дневного периода, используя в качестве точки отсчета температуру, соответствующую минимальному уровню смертности. Затем исследователи оценили долю смертей, связанных с низкими и высокими температурами.

Результаты показали, что риск смертности возрастал как при экстремально низких, так и при экстремально высоких температурах. Любопытно, что более выраженный эффект наблюдался при низких температурах. В период с 2006 по 2021 год низкие температуры увеличили общую смертность на 13%, а сердечно-сосудистую – на 16%. Высокие температуры увеличили общую смертность на 5%, а сердечно-сосудистую – примерно на 8% в последние годы исследования.

Данные также указывают на то, что риск, связанный с жарой, в период с 2014 по 2021 год был выше, чем в период с 2006 по 2013 год. По словам команды, наиболее уязвимыми перед низкими температурами были мужчины с диабетом и те, кто принимал диуретики. Пациенты с фибрилляцией или трепетанием предсердий, а также те, кто подвергался воздействию более высоких уровней озона, подвергались большему риску смертности в жару.

