Екстремальні температури пов'язали з підвищеним ризиком смерті: що стане причиною загибелі

У новому дослідженні вчені виявили невивчений раніше зв'язок між підвищенням глобальної температури планети й підвищеним ризиком смерті від серцевої недостатності. Що прогнозують учені далі.

Багатопрофільне дослідження було проведене командою під керівництвом Центру клімату, здоров'я і глобального довкілля Гарвардської школи громадської охорони здоров'я. Результати роботи вчених показали, що короткочасний вплив екстремально низьких і високих температур довкілля були пов'язані зі зростанням смертності від серцево-судинних захворювань, пише Medical Xpress.

Результати дослідження були опубліковані в журналі JAMA Cardiology і свідчать про те, що зміна клімату призвела до збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, що безпосередньо впливає на здоров'я і смертність людини. Попередні дослідження також виявили, що екстремально низькі та високі температури є ключовими факторами смертності від серцево-судинних захворювань. Причому ризик, пов'язаний зі спекою, посилився у 2014-2021 роках.

Під час дослідження вчені провели загальнонаціональне стратифіковане за часом перехресне дослідження для вивчення зв'язку між короткочасним впливом низьких і високих температур довкілля і загальною смертністю, а також смертністю від серцево-судинних захворювань серед шведських пацієнтів із серцевою недостатністю.

У Шведському національному реєстрі пацієнтів і Реєстрі причин смерті було виявлено 250 640 пацієнтів із серцевою недостатністю, які померли з будь-якої причини в період з 2006 по 2021 рік. Команда зіставила щоденну температуру зовнішнього повітря і забруднення повітря в районі проживання кожного учасника. Для цього дослідники використовували модель машинного навчання: місцеві кліматичні "низькі" і "високі" температури були взяті з 2,5-го і 97,5-го процентилів для кожного муніципалітету.

Температуру в кожен день смерті порівнювали з контрольними значеннями, отриманими в період смерті. Водночас результати, отримані в день смерті й в шість наступних днів, аналізувалися спільно. Далі вчені використовували статистичну модель, щоб оцінити ризик протягом усього 7-денного періоду, використовуючи як точку відліку температуру, що відповідає мінімальному рівню смертності. Потім дослідники оцінили частку смертей, пов'язаних з низькими та високими температурами.

Результати показали, що ризик смертності зростав як за екстремально низьких, так і за екстремально високих температур. Цікаво, що більш виражений ефект спостерігався за низьких температур. У період з 2006 по 2021 рік низькі температури збільшили загальну смертність на 13%, а серцево-судинну — на 16%. Високі температури збільшили загальну смертність на 5%, а серцево-судинну — приблизно на 8% в останні роки дослідження.

Дані також вказують на те, що ризик, пов'язаний зі спекою, у період із 2014 до 2021 року був вищим, ніж у період із 2006 до 2013 року. За словами команди, найбільш уразливими перед низькими температурами були чоловіки з діабетом і ті, хто приймав діуретики. Пацієнти з фібриляцією або тріпотінням передсердь, а також ті, хто піддавався впливу вищих рівнів озону, піддавалися більшому ризику смертності у спеку.

