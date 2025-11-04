Удар из космоса, о котором раньше не знали: в Австралии обнаружили странное стекло (фото)

Ученые обнаружили в пустыне в Австралии странные стеклянные горные породы. Они указывают на то, что миллионы лет назад на Землю упал астероид. Но об этом событии раннее ничего не было известно.

Исследователи выяснили, что необычные стеклянные горные породы, обнаруженные в Австралии, представляют собой ударный расплав, который не был обнаружен больше нигде на нашей планете. Ученые назвали эти горные породы анангуитами и, как показывает исследование, они образовались в результате падения астероида 11 млн лет назад. Но ученые пока не нашли кратер, который был создан в результате этого удара из космоса. Хотя они считают, что это было очень мощное ударное событие, которое должно было оставит видимый след на поверхности планеты. Исследование опубликовано в журнале Earth & Planetary Science Letters, пишет ScienceAlert.

В разных местах на Земле ученые обнаруживают горные породы, которые представляют собой стекло, образовавшиеся в результате падения астероидов и комет в далеком прошлом. Эти горные породы называются тектитами. Тектиты состоят в основном из диоксида кремния.

Тектиты, которые обнаруживают в Австралии, называются австралитами. Но теперь ученые обнаружили тектиты, которые не встречаются нигде на Земле. Они получили название анангуиты. По словам исследователей, эти стеклянные горные породы являются свидетельством древнего падения астероида, о котором ранее ученые не знали. Анангуиты образовались, когда астероид врезался в Землю, расплавив горные породы на поверхности и разбросав обломки на тысячи километров.

В пустыне на юге Австралии ранее было обнаружено множество тектитов, которые, как счистится образовались в результате падения астероида где-то в Юго-Восточной Азии около 788 000 лет назад.

В 1969 году ученые из NASA провели химический анализ 530 австралитов и среди них обнаружили 8 тектитов, состав которых отличался от всех остальных. Возникло предположение, что это стекло образовалось в результате другого падения астероида, но дальнейших исследований не проводилось.

Авторы нового исследования решили выяснить, как образовались необычные стекла. Исходные образцы были недоступны для повторного анализа, но, к счастью, у ученых было подробное описание их химического состава.

Согласно описанию, в необычных тектитах было обнаружено более низкое содержание диоксида кремния, но более высокие уровни оксидов железа, магния и кальция. Также эти горные породы оказались более плотными, с более высокой магнитной восприимчивостью и имели иную структуру, чем астралиты.

Имея это описание, ученые тщательно изучили коллекцию австралитов в Южно-Австралийском музее, чтобы найти среди них что-то необычное. Они обнаружили шесть новых тектитов, которые соответствовали составу аномальных образцов горных пород.

По словам ученых, анангуиты однозначно указывают на то, что они образовались в результате падения астероида, но того, о котором не было известно ранее. Ученые пришли к выводу, что возраст анангуитов составляет 11 миллионов лет. Это значит, что они появились в результате более древнего удара из космоса.

Но где именно упал астероид пока остается загадкой. Ученые не знают, где находится кратер, возникший после удара астероида. Возможно, он исчез из-за миллионов лет выветривания и эрозии или же погребен под слоем других горных пород.

