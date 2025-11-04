Удар із космосу, про який раніше не знали: в Австралії виявили дивне скло (фото)

Учені виявили в пустелі в Австралії дивні скляні гірські породи. Вони вказують на те, що мільйони років тому на Землю впав астероїд. Але про цю подію раніше нічого не було відомо.

Дослідники з'ясували, що незвичайні скляні гірські породи, виявлені в Австралії, являють собою ударний розплав, який не був виявлений більше ніде на нашій планеті. Вчені назвали ці гірські породи анангуїтами і, як показує дослідження, вони утворилися внаслідок падіння астероїда 11 млн років тому. Але вчені поки що не знайшли кратер, який був створений внаслідок цього удару з космосу. Хоча вони вважають, що це була дуже потужна ударна подія, яка мала залишити видимий слід на поверхні планети. Дослідження опубліковано в журналі Earth & Planetary Science Letters, пише ScienceAlert.

У різних місцях на Землі вчені виявляють гірські породи, які являють собою скло, що утворилися внаслідок падіння астероїдів і комет у далекому минулому. Ці гірські породи називаються тектитами. Тектити складаються в основному з діоксиду кремнію.

Тектити, які виявляють в Австралії, називаються австралітами. Але тепер учені виявили тектити, які не зустрічаються ніде на Землі. Вони отримали назву анангуїти. За словами дослідників, ці скляні гірські породи є свідченням давнього падіння астероїда, про яке раніше вчені не знали. Анангуїти утворилися, коли астероїд врізався в Землю, розплавивши гірські породи на поверхні та розкидавши уламки на тисячі кілометрів.

У пустелі на півдні Австралії раніше було виявлено безліч тектитів, які, як з'ясується, утворилися внаслідок падіння астероїда десь у Південно-Східній Азії близько 788 000 років тому.

У 1969 році вчені з NASA провели хімічний аналіз 530 австралітів і серед них виявили 8 тектитів, склад яких відрізнявся від усіх інших. Виникло припущення, що це скло утворилося внаслідок іншого падіння астероїда, але подальших досліджень не проводилося.

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, як утворилося незвичайне скло. Вихідні зразки були недоступні для повторного аналізу, але, на щастя, у вчених був докладний опис їхнього хімічного складу.

Шість нещодавно виявлених анангуїтів Фото: ScienceAlert

Згідно з описом, у незвичайних тектитах було виявлено нижчий вміст діоксиду кремнію, але вищі рівні оксидів заліза, магнію і кальцію. Також ці гірські породи виявилися щільнішими, з вищою магнітною сприйнятливістю і мали іншу структуру, ніж астраліти.

Маючи цей опис, вчені ретельно вивчили колекцію австралітів у Південно-Австралійському музеї, щоб знайти серед них щось незвичайне. Вони виявили шість нових тектитів, які відповідали складу аномальних зразків гірських порід.

За словами вчених, анангуїти однозначно вказують на те, що вони утворилися внаслідок падіння астероїда, але того, про який не було відомо раніше. Вчені дійшли висновку, що вік анангуїтів становить 11 мільйонів років. Це означає, що вони з'явилися в результаті більш давнього удару з космосу.

Але де саме впав астероїд поки що залишається загадкою. Учені не знають, де розташований кратер, що виник після удару астероїда. Можливо, він зник через мільйони років вивітрювання та ерозії або ж похований під шаром інших гірських порід.

