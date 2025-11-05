Названа самая большая лягушка в мире: гигант весом 3,3 кг строит гнезда и не издает ни звука (фото)

Исследователи рассказали о самой крупной современной лягушке, вес которых сопоставим с весом кошки. Известно, что эти гиганты порой могут достигать невероятных 75 сантиметров.

70 миллионов лет назад Beelzebufo был королем лягушек, однако сегодня на звание "самой большой лягушки в мире" претендует другой чемпион. Представители этого вида сопоставимы размерами с кошку и ведут невероятно тихий образ жизни – речь о лягушке-гиганте (Conraua goliath), пишет IFLScience.

По словам исследователей, эти гигантские лягушки могут достигать 75 сантиметров в длину с вытянутыми лапами, что примерно соответствует длине небольшой домашней кошки от головы до кончика хвоста. Вес лягушек-гигантов также может достигать от 2,7 до 3,3 килограмма.

Лягушки-гиганты обитают в тропических лесах Камеруна и Экваториальной Гвинеи, где живут в крупных, быстрых реках и ручьях или вблизи них. Любопытно, что для обнаружения представителей этого вида лучше полагаться на их размер, а не звук: у лягушек-гигантов нет голосового мешка, поэтому они не могут квакать, как другие лягушки. Считается, что они могут издавать свистящие звуки, но в целом они считаются довольно тихими.

Однако впечатляют не только размеры этих лягушек. В 2019 году ученые обнаружили, что самцы этого вида строят небольшие пруды из камней возле рек, где они живут. Это обеспечивает лягушкам безопасное убежище, где вылупляются икринки, а головастики, которые изначально примерно того же размера, как и головастики средней лягушки, могут расти вдали от опасностей, связанных с быстрым течением и хищниками.

К слову, на этом родительские способности этих гигантских амфибий и заканчиваются, ученые полагают, что именно такое поведение при гнездовании может быть причиной того, что лягушки-гиганты в конечном итоге достигают столь огромных районов.

По словам ученых, поскольку строительство гнезд, по крайней мере в некоторых случаях, требуется удаления крупных и тяжелых предметов, это под силу только животным весьма приличного размера. Вероятно, это отчасти связано с тем, что лягушки достигают столь огромных размеров.

Несмотря на то, что лягушки-гиганты путешествуют по Земле уже около 250 миллионов лет, сегодня они считаются исчезающим видом с сокращающейся популяцией. Ученые отмечают, что сокращение численности лягушек-гигантов во много является результатом деятельности человека.

Основными факторами сокращения популяции считаются загрязнение и потеря среды обитания из-за сельского хозяйства, лесозаготовок и расширения населенных пунктов. Однако еще большую угрозу несет охота. Мясо лягушки-гиганта исторически было популярным продуктом питания, и хотя в настоящее время лягушки находятся под защитой закона в своей естественной среде обитания, исследования показывают, что охота на них и употребление в пищу по-прежнему широко распространены.

