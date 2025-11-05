Названо найбільшу жабу у світі: гігант вагою 3,3 кг будує гнізда і не видає жодного звуку (фото)

Дослідники розповіли про найбільшу сучасну жабу, вагу якої можна порівняти з вагою кішки. Відомо, що ці гіганти часом можуть досягати неймовірних 75 сантиметрів.

70 мільйонів років тому Beelzebufo був королем жаб, проте сьогодні на звання "найбільшої жаби у світі" претендує інший чемпіон. Представники цього виду можна порівняти за розмірами з кішку і ведуть неймовірно тихий спосіб життя — йдеться про жабу-гіганта (Conraua goliath), пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами дослідників, ці гігантські жаби можуть досягати 75 сантиметрів у довжину з витягнутими лапами, що приблизно відповідає довжині невеликої домашньої кішки від голови до кінчика хвоста. Вага жаб-гігантів також може сягати від 2,7 до 3,3 кілограма.

Відео дня

Жаби-гіганти мешкають у тропічних лісах Камеруну та Екваторіальної Гвінеї, де живуть у великих, швидких річках і струмках або поблизу них. Цікаво, що для виявлення представників цього виду краще покладатися на їхній розмір, а не на звук: у жаб-гігантів немає голосового мішка, тому вони не можуть квакати, як інші жаби. Вважається, що вони можуть видавати свистячі звуки, але загалом вони вважаються досить тихими.

Однак вражають не лише розміри цих жаб. У 2019 році вчені виявили, що самці цього виду будують невеликі ставки з каменів біля річок, де вони живуть. Це забезпечує жабам безпечний притулок, де вилуплюються ікринки, а пуголовки, які спочатку приблизно такого самого розміру, як і пуголовки середньої жаби, можуть рости далеко від небезпек, пов'язаних зі швидкою течією і хижаками.

Гігантські жаби можуть досягати в довжину 75 см Фото: Frogs & Friends

До речі, на цьому батьківські здібності цих гігантських амфібій і закінчуються, вчені вважають, що саме така поведінка під час гніздування може бути причиною того, що жаби-гіганти в кінцевому підсумку досягають таких величезних районів.

За словами вчених, оскільки будівництво гнізд, принаймні в деяких випадках, вимагає видалення великих і важких предметів, це під силу тільки тваринам вельми пристойного розміру. Ймовірно, це частково пов'язано з тим, що жаби досягають таких величезних розмірів.

Пори те, що жаби-гіганти мандрують Землею вже близько 250 мільйонів років, сьогодні їх вважають видом, що зникає, а популяція скорочується. Науковці зазначають, що скорочення чисельності жаб-гігантів багато в чому є результатом діяльності людини.

Основними чинниками скорочення популяції вважаються забруднення і втрата середовища проживання через сільське господарство, лісозаготівлі та розширення населених пунктів. Однак ще більшу загрозу несе полювання. М'ясо жаби-гіганта історично було популярним продуктом, і хоча нині жаби перебувають під захистом закону у своєму природному середовищі існування, дослідження показують, що полювання на них і вживання в їжу, як і раніше, широко поширені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили рідкісного деревного мутанта з синьою шкірою.

Раніше Фокус писав про те, що пуголовки парадоксальної жаби в 4 рази більші за дорослу особину.