Зимой Южный океан выбрасывает в разы больше CO2: климатические расчеты придется поменять

Ученые использовали лазерные спутники, работающие в темноте и обнаружили, что Южный океан зимой выбрасывает гораздо больше углекислого газа, чем считалось ранее. Исследователи считают, что нам придется пересмотреть климатические расчеты.

В новом исследовании группа ученых из Второго института океанографии Министерства природных ресурсов (SIO-MNR) и Нанкинского института географии и лимнологии (NIGLAS) Китайской академии наук обнаружила, что Южный океан выбрасывает значительно больше углекислого газа во время долгой и бессолнечной антарктической зимы, чем считалось ранее. Новые данные указывают на то, что количество углекислого газа, выбрасываемого океаном, ранее было занижено на 40% — нам придется пересмотреть свои климатические расчеты, пишет SciTechDaily.

Тайна Южного океана

Не секрет, что Южный океан играет важную роль в углеродной системе нашей планеты, поглощая значительную долю углекислого газа, производимого человеком. Однако долгое время ученые пытались точно определить объем углерода, которым Южный океан обменивается с атмосферой, называя его "главным источником неопределенности" в оценках глобального цикла углерода.

Эта неопределенность возникает из-за отсутствия прямых наблюдений. Дело в том, что в холодные и тусклые зимние месяцы регион почти невозможно изучить, поскольку он окутан тьмой и подвергается сильным штормам. В результате обычные спутники, использующие отраженный солнечный свет для сбора данных, попросту не могут работать в таких условиях. Таким образом ученым приходится полагаться на модели, которые лишь частично отражают происходящие зимой процессы.

В новом исследовании ученые обошли это препятствие, использовав новый подход, сочетающий 14-летние данные спутникового лидара миссии CALIPSO с машинным обучением. Отметим, что в отличие от пассивных датчиков, лидар представляет собой активную технологию, работающую аналогично радару. Это позволило команде собрать данные даже в полной темноте.

Обнаружена 40% недооценка

Результаты нового исследования показали, что предыдущие оценки не учитывали около 40% зимних выбросов углерода в океане. По словам соавтора исследования, профессора Куна Ши, новые данные свидетельствуют о том, что роль Южного океана в глобальном углеродном цикле на самом деле более сложна и динамична, чем считалось ранее.

Помимо корректировки цифр, исследование меняет представление ученых о функционировании углеродного цикла Южного океана. Ученые также представили новую "трехконтурную модель", объясняющую, как различные физические и биологические процессы управляют обменом углекислого газа в разных широтах, предлагая более четкое представление о механизмах, лежащих в основе этой важнейшей части климатической системы.

