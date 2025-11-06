Взимку Південний океан викидає в рази більше CO2: кліматичні розрахунки доведеться поміняти

Учені використовували лазерні супутники, які працюють у темряві, і виявили, що Південний океан узимку викидає набагато більше вуглекислого газу, ніж вважалося раніше. Дослідники вважають, що нам доведеться переглянути кліматичні розрахунки.

У новому дослідженні група вчених з Другого інституту океанографії Міністерства природних ресурсів (SIO-MNR) і Нанкінського інституту географії та лімнології (NIGLAS) Китайської академії наук виявила, що Південний океан викидає значно більше вуглекислого газу під час довгої й безсонячної антарктичної зими, ніж вважалося раніше. Нові дані вказують на те, що кількість вуглекислого газу, що викидається океаном, раніше було занижено на 40% — нам доведеться переглянути свої кліматичні розрахунки, пише SciTechDaily.

Таємниця Південного океану

Не секрет, що Південний океан відіграє важливу роль у вуглецевій системі нашої планети, поглинаючи значну частку вуглекислого газу, виробленого людиною. Однак довгий час вчені намагалися точно визначити обсяг вуглецю, яким Південний океан обмінюється з атмосферою, називаючи його "головним джерелом невизначеності" в оцінках глобального циклу вуглецю.

Ця невизначеність виникає через відсутність прямих спостережень. Річ у тім, що в холодні й тьмяні зимові місяці регіон майже неможливо вивчити, оскільки він оповитий темрявою і піддається сильним штормам. У результаті звичайні супутники, що використовують відбите сонячне світло для збору даних, просто не можуть працювати в таких умовах. Таким чином вченим доводиться покладатися на моделі, які лише частково відображають процеси, що відбуваються взимку.

У новому дослідженні вчені обійшли цю перешкоду, використавши новий підхід, що поєднує 14-річні дані супутникового лідара місії CALIPSO з машинним навчанням. Зазначимо, що на відміну від пасивних датчиків, лідар являє собою активну технологію, що працює аналогічно радару. Це дало змогу команді зібрати дані навіть у повній темряві.

Виявлено 40% недооцінку

Результати нового дослідження показали, що попередні оцінки не враховували близько 40% зимових викидів вуглецю в океані. За словами співавтора дослідження, професора Куна Ши, нові дані свідчать про те, що роль Південного океану в глобальному вуглецевому циклі насправді є складнішою та динамічнішою, ніж вважалося раніше.

Крім коригування цифр, дослідження змінює уявлення вчених про функціонування вуглецевого циклу Південного океану. Вчені також представили нову "трьохконтурну модель", що пояснює, як різні фізичні та біологічні процеси керують обміном вуглекислого газу в різних широтах, пропонуючи чіткіше уявлення про механізми, що лежать в основі цієї найважливішої частини кліматичної системи.

