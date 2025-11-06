Тайна раскола континентов: почему некоторые участки земной коры достаточно прочны, а другие нет

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении Восточно-Африканского разлома. В результате удалось раскрыть причины сложного распада некоторых земных континентов.

Исследователи из Тулейнского университета в сотрудничестве с международной группой ученых выяснили, почему некоторые участки земной коры остаются прочными, в то время как другие разрушаются. Новые данные опровергают давние представления о том, как распадаются континенты, пишет PHYS.org.

Команда рассмотрела участок Восточно-Африканского разлома – одного из немногих мест на планете, где процесс распада континентов все еще наблюдается и сегодня. Ученые сосредоточили внимание на впадине Туркана между Кенией и Эфиопией, что позволило понять, почему некоторые регионы способны сопротивляться деформации и расколу.

Результаты показали, что область Африканской тектонической плиты, которая ранее была растянута и утончена, теперь успешно сопротивляется деформации – вопреки ожиданиям ученых. Исследователи полагают, что нагревание, произошедшее 80 миллионов лет назад, привело к дегидратации плиты – в результате из глубоких слоев была удалена вода и углекислый газ, что привело к более прочной и жесткой плиты.

По словам профессора кафедры наук о Земле и окружающей среде Школы естественных и инженерных наук Тулейнского университета Синтии Эбингер, ученые использовали широкий спектр навыков и наборов данных для визуализации структуры плиты и ее свойств. В результате моделирование систематически исключало возможные факторы, определяющие начало рифтинга плит.

Используя сети приборов для измерения как устойчивого движения плит, так и быстрых сдвигов, вызванных землетрясениями, команда создала трехмерные карты, показывающие, как деформация и вулканизм обходят ранее истонченные зоны, оставляя эти истонченные зоны практически не деформирующимися.

По словам доктора философии Мартина Мусила, результаты исследования показывают, что вулканизм и растяжение плит, образующие глубокие впадины, не затрагивают тонкие и сухие части континентальных плит.

Простыми словами, ученые обнаружили, что прошлые древние попытки континентов расколоться на самом деле могут фактически сделать тектонические плиты прочнее и устойчивее перед лицом будущего раскола. Исследование не только углубляет понимание сейсмической и вулканической опасности, но и позволяет разрабатывать модели, используемые для поиска минеральных и энергетических ресурсов в древних рифтовых зонах, таких как побережье Мексиканского залива.

