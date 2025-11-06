Таємниця розколу континентів: чому деякі ділянки земної кори досить міцні, а інші ні

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні Східноафриканського розлому. У результаті вдалося розкрити причини складного розпаду деяких земних континентів.

Дослідники з Тулейнського університету у співпраці з міжнародною групою вчених з'ясували, чому деякі ділянки земної кори залишаються міцними, тоді як інші руйнуються. Нові дані спростовують давні уявлення про те, як розпадаються континенти, пише PHYS.org.

Команда розглянула ділянку Східноафриканського розлому — одного з небагатьох місць на планеті, де процес розпаду континентів все ще спостерігається і сьогодні. Вчені зосередили увагу на западині Туркана між Кенією та Ефіопією, що дало змогу зрозуміти, чому деякі регіони здатні чинити опір деформації та розколу.

Результати показали, що область Африканської тектонічної плити, яка раніше була розтягнута і витончена, тепер успішно чинить опір деформації — всупереч очікуванням учених. Дослідники вважають, що нагрівання, яке відбулося 80 мільйонів років тому, призвело до дегідратації плити — в результаті з глибоких шарів було видалено воду і вуглекислий газ, що призвело до міцнішої й жорсткішої плити.

За словами професора кафедри наук про Землю і навколишнє середовище Школи природничих та інженерних наук Тулейнського університету Синтії Ебінгер, вчені використовували широкий спектр навичок і наборів даних для візуалізації структури плити та її властивостей. У результаті моделювання систематично виключало можливі чинники, що визначають початок рифтингу плит.

Використовуючи мережі приладів для вимірювання як стійкого руху плит, так і швидких зрушень, спричинених землетрусами, команда створила тривимірні карти, що показують, як деформація і вулканізм обходять раніше стоншені зони, залишаючи ці стоншені зони практично без деформації.

За словами доктора філософії Мартіна Мусіла, результати дослідження свідчать, що вулканізм і розтягування плит, які утворюють глибокі западини, не зачіпають тонких і сухих частин континентальних плит.

Простими словами, вчені виявили, що минулі стародавні спроби континентів розколотися насправді можуть фактично зробити тектонічні плити міцнішими та стійкішими перед обличчям майбутнього розколу. Дослідження не тільки поглиблює розуміння сейсмічної та вулканічної небезпеки, а й дає змогу розробляти моделі, які використовуються для пошуку мінеральних та енергетичних ресурсів у стародавніх рифтових зонах, таких як узбережжя Мексиканської затоки.

