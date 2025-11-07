Названы жабы, восставшие против природы: земноводные отказываются быть головастиками

Жизненный цикл лягушек широко известен: яйца, головастики, взрослые особи. Однако ученые обнаружили, что на планете существуют виды жаб, которые пропускают самые ранние стадии развития, появляясь на свет крохотными сформированными лягушками.

Жизненный цикл лягушки, вероятно, один из самых ранних научных фактов: они появляются на свет из яиц, затем из них вылупляются головастики, которые вскоре вырастают в узнаваемых взрослых особей. Это справедливо для подавляющего большинства почти 8000 известных науке видов лягушек, однако не для всех, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На самом деле некоторые земноводные развили более оптимизированный репродуктивный процесс. Представители рода Nectophrynoides (более известные как древесные жабы) не утруждают себя стадиями яйца и головастика – вместо этого они рождаются крошечными сформированными лягушками. Отметим, что Nectophrynoides составляют всего около одного процента от всех лягушек и жаб, но официально их число растет.

Відео дня

В новом исследовании биологи описали ее три вида древесных жаб, обнаруженных в джунглях Танзании – все они имеют жизненный цикл, не включающий головастиков. По словам соавтора исследования, куратора герпетологии в Датском музее естественной истории Марка Шерца, общеизвестно, что лягушки вырастают из головастиков – одна из классических парадигм метаморфоза в биологии. Однако на самом деле лягушки обладают широким спектром репродуктивных способов, многие из которых и близко не соответствуют общепринятому циклу.

Чтобы подтвердить существование трех новейших видов древесных жаб, Шерц с коллегами изучили некоторые из самых первых когда-либо собранных образцов Nectophrynoides. В 1905 году немецкий исследователь Густав Торнье объявил об открытии танзанийской жабы, живорождение которой противоречило общепринятым представлениям об амфибиях. Эти образцы провели в архивах более сотни лет и теперь были повторно изучены. Шерц с коллегами собрали образцы ДНК у оригинальных жаб, используя метод, известный как музеемика – процесс получения геномных данных из биологического материала, хранящегося в музеях.

По словам другого соавтора исследования, биолога Копенгагенского университета Кристиана Трейна, предыдущие филогенетические исследования уже показали наличие ранее не распознанного разнообразия среди этих жаб. Команда изучила сотни сохранившихся жаб, что позволило ученым определить, к каким популяциям принадлежали старые образцы.

Ведущая теория предполагает, что древесные жабы развили свою уникальную стратегию рождения благодаря своей среде обитания. Простыми словами, земноводным было проще отказаться от откладывания яиц в пользу живорождения, если их дом находился далеко от пригодного для жизни водоема.

По словам ученых, особенно тревожным является то, что эта замечательная эволюционная адаптация, похоже усугубляет угрозу вымирания лягушек. Дело в том, что горы Восточной дуги Танзании — один из самых богатых биоразнообразием регионов на Земле, но они также исчезают из-за вырубки лесов и изменения климата. Большинство известных науке древесных жаб уже находятся на грани вымирания, а один вид уже вымер в дикой природе.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые впервые засняли передвижение лягушки в замедлении.

Ранее Фокус писал о том, что названа самая большая лягушка в мире: гигант весом 3,3 кг строит гнезда и не издает ни звука.