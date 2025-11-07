Названо жаб, які повстали проти природи: земноводні відмовляються бути пуголовками

Життєвий цикл жаб широко відомий: яйця, пуголовки, дорослі особини. Однак учені виявили, що на планеті існують види жаб, які пропускають найбільш ранні стадії розвитку, з'являючись на світ крихітними сформованими жабами.

Життєвий цикл жаби, ймовірно, один із найбільш ранніх наукових фактів: вони з'являються на світ із яєць, потім із них вилуплюються пуголовки, які незабаром виростають у впізнаваних дорослих особин. Це справедливо для переважної більшості майже 8000 відомих науці видів жаб, проте не для всіх, пише Popular Science.

Насправді деякі земноводні розвинули більш оптимізований репродуктивний процес. Представники роду Nectophrynoides (більш відомі як деревні жаби) не обтяжують себе стадіями яйця і пуголовка — замість цього вони народжуються крихітними сформованими жабами. Зазначимо, що Nectophrynoides становлять лише близько одного відсотка від усіх жаб і жаб, але офіційно їхня кількість зростає.

У новому дослідженні біологи описали три види деревних жаб, виявлених у джунглях Танзанії, — усі вони мають життєвий цикл, що не включає пуголовків. За словами співавтора дослідження, куратора герпетології в Данському музеї природної історії Марка Шерца, загальновідомо, що жаби виростають із пуголовків — одна з класичних парадигм метаморфозу в біології. Однак насправді жаби мають широкий спектр репродуктивних способів, багато з яких і близько не відповідають загальноприйнятому циклу.

Щоб підтвердити існування трьох новітніх видів деревних жаб, Шерц з колегами вивчили деякі з найперших коли-небудь зібраних зразків Nectophrynoides. У 1905 році німецький дослідник Густав Торньє оголосив про відкриття танзанійської жаби, живонародження якої суперечило загальноприйнятим уявленням про амфібій. Ці зразки провели в архівах понад сотню років і тепер були повторно вивчені. Шерц із колегами зібрали зразки ДНК в оригінальних жаб, використовуючи метод, відомий як музеєміка — процес отримання геномних даних із біологічного матеріалу, що зберігається в музеях.

За словами іншого співавтора дослідження, біолога Копенгагенського університету Крістіана Трейна, попередні філогенетичні дослідження вже показали наявність раніше не розпізнаного розмаїття серед цих жаб. Команда вивчила сотні збережених жаб, що дало змогу вченим визначити, до яких популяцій належали старі зразки.

Провідна теорія припускає, що деревні жаби розвинули свою унікальну стратегію народження завдяки своєму середовищу існування. Простими словами, земноводним було простіше відмовитися від відкладання яєць на користь живонародження, якщо їхня оселя знаходилася далеко від придатної для життя водойми.

За словами вчених, особливо тривожним є те, що ця чудова еволюційна адаптація схоже посилює загрозу вимирання жаб. Річ у тім, що гори Східної дуги Танзанії — один із найбагатших на біорізноманіття регіонів на Землі, але вони також зникають через вирубку лісів і зміни клімату. Більшість відомих науці деревних жаб уже перебувають на межі вимирання, а один вид уже вимер у дикій природі.

