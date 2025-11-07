На Черниговщине разводят собак викингов: норвежские элькхунды возрождают древнюю охотничью традицию

В приграничном "Александровском охотничьем хозяйстве", на Черниговщине, содержат норвежских серых элькхундов — породу, которая сопровождала викингов более 6 тысяч лет назад. Эти собаки известны выносливостью, высоким интеллектом и отсутствием привычного запаха.

Как сообщает Информационный портал Черниговщины, на севере Украины содержат одну из древнейших пород мира — норвежского серого элькхунда, или лосиную лайку. Эти собаки были верными спутниками скандинавских викингов во время морских путешествий и охот.

По данным зоологов, история этой породы насчитывает не менее 6 тысяч лет. Археологи неоднократно находили костные остатки собак, похожих на современных элькхундов, рядом с затонувшими кораблями викингов. Их скелеты датируются IV-V тысячелетиями до нашей эры.

Старший егерь "Александровского охотничьего хозяйства" Олег Погоский рассказал, что эти лайки отличаются крепким телосложением, устойчивостью к холоду и послушанием.

"Необычная характеристика этих собак — отсутствие резкого запаха. Они чрезвычайно дисциплинированы и имеют высокий интеллект. Обычная лайка не может усидеть в машине, а этот сидит спокойно, не бегает", — отметил он.

Несмотря на спокойный нрав, элькхунды на свободе превращаются в неутомимых охотников.

"Во время охоты они ориентируются больше на зрение, чем на обоняние. Если начинается погоня, то их невозможно остановить. В помещении ведут себя спокойно, но на природе всегда находятся в движении", — пояснил охотовед.

Погоский отмечает, что плотная шерсть с густым подшерстком позволяет этим собакам прекрасно переносить холод, но жара для них является настоящим испытанием.

"Они хорошо чувствуют себя зимой. Но летом им трудно, наши широты для них слишком жаркие", — рассказал егерь.

Норвежские серые элькхунды способны преследовать крупного зверя, такого как лось, и удерживать его до прибытия охотника. Кроме того, благодаря развитому интеллекту и выносливости эти собаки могут выполнять задачи спасательных служб.

Напомним, норвежский серый элькхунд является национальным символом Норвегии. Порода официально признана в XIX веке, и с тех пор она остается популярной среди охотников Северной Европы. В Украине таких собак пока единицы, и их содержат преимущественно в охотничьих хозяйствах.

