На Чернігівщині розводять собак вікінгів: норвезькі елькхунди відновлюють давню мисливську традицію

У прикордонному "Олександрівському мисливському господарстві", на Чернігівщині, утримують норвезьких сірих елькхундів — породу, що супроводжувала вікінгів понад 6 тисяч років тому. Ці собаки відомі витривалістю, високим інтелектом і відсутністю звичного запаху.

Як повідомляє Інформаційний портал Чернігівщини, на півночі України утримують одну з найдавніших порід світу — норвезького сірого елькхунда, або лосину лайку. Ці собаки були вірними супутниками скандинавських вікінгів під час морських подорожей і полювань.

За даними зоологів, історія цієї породи налічує щонайменше 6 тисяч років. Археологи неодноразово знаходили кісткові залишки собак, схожих на сучасних елькхундів, поруч із затонулими кораблями вікінгів. Їхні скелети датуються IV–V тисячоліттями до нашої ери.

Старший єгер "Олександрівського мисливського господарства" Олег Погоський розповів, що ці лайки вирізняються міцною тілобудовою, стійкістю до холоду та слухняністю.

"Незвичайна характеристика цих собак — відсутність різкого запаху. Вони надзвичайно дисципліновані та мають високий інтелект. Звичайна лайка не може всидіти в машині, а цей сидить спокійно, не бігає", – зазначив він.

Попри спокійний норов, елькхунди на волі перетворюються на невтомних мисливців.

"Під час полювання вони орієнтуються більше на зір, ніж на нюх. Якщо починається погоня, то їх неможливо зупинити. У приміщенні поводяться спокійно, але на природі завжди перебувають у русі", — пояснив мисливствознавець.

Погоський наголошує, що щільна шерсть із густим підшерстком дозволяє цим собакам чудово переносити холод, але спека для них є справжнім випробуванням.

"Вони добре почуваються взимку. Але влітку їм важко, наші широти для них занадто спекотні", — розповів єгер.

Норвезькі сірі елькхунди здатні переслідувати великого звіра, такого як лось, і утримувати його до прибуття мисливця. Крім того, завдяки розвиненому інтелекту й витривалості ці собаки можуть виконувати завдання рятувальних служб.

Нагадаємо, норвезький сірий елькхунд є національним символом Норвегії. Породу офіційно визнано у XIX столітті, і відтоді вона залишається популярною серед мисливців Північної Європи. В Україні таких собак поки що одиниці, і їх утримують переважно в мисливських господарствах.

