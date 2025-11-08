Рождение высшего хищника в океане впервые засняли на видео: стая 15 минут боролась за жизнь малыша

На днях ученые впервые в истории запечатлели на камеру рождение косатки в дикой природе. Первые 15 минут казалось, что детеныш мертв, но позже, при поддержке сородичей, он сумел поплыть самостоятельно.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и высших хищников. В последнее время ученые много говорят о косатках, которые в последние годы все чаще становятся объектами исследований: нападают на лодки в океане, носят мертвого лосося на голове или охотятся на одного из самых грозных хищников в океане — больших белых акул, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь ученые впервые в истории засняли рождение косатки в дикой природе. Первое в своем роде видео было сделано 2 ноября 2025 года в водах у побережья острова Шервей в Северной Норвегии. В этом районе находились по меньшей мере шесть лодок для наблюдения за китами, когда некоторые заметили необычное поведение группы косаток.

Відео дня

Отметим, что группа китов в основном состояла из самок и молодых особей, плескавшихся на поверхности воды недалеко от острова Лаукейа. Некоторые лодки отплыли, чтобы не беспокоить китов, однако исследователи задействовали беспилотники и акустические датчики, чтобы следить за ситуацией.

Изначальные наблюдения показали, что группа находится в бедственном положении, окружая тело мертвого детеныша. К счастью, видеонаблюдение показало, что детеныш был жив. По словам исследователей, далее наступил переломный момент: первые 15 минут детеныш боролся с трудностями, что, вероятно, объясняет интенсивную активность группы, но затем начал плавать самостоятельно.

Наблюдения показали, что детеныш только что родился у матери, идентифицированной как NKW-591, которая ранее без проблем родила множество других детенышей. По словам ученых, им удалось заснять последний толчок, после чего детеныш появился на свет. Когда вся группа собралась, они стали чрезвычайно активными и образовали защитное кольцо вокруг детеныша — киты выглядели весьма энергичными.

Наблюдения показали, что спинной плавник детеныша был согнут, что может быть признаком плохого здоровья или стресса у пожилых особей. Впрочем, ученые считают, что плавник, вероятно, просто был сплющен в утробе матери, а со временем выпрямился.

Несмотря на то, что рождение косаток снимали и ранее, подобные моменты наблюдались только среди животных, содержащихся в неволе. Ограниченные условия содержания в неволе дают ограниченное представление о естественном поведении, что делает это наблюдение за дикой природой еще более необычным. В 2017 году последняя косатка родилась в рамках подвергавшейся резкой критике программы разведения SeaWorld. Она умерла всего три месяца спустя.

По словам ученых, они надеются, что собранные данные в будущем будут опубликованы в виде научной статьи. Фактически, это событие — первый в истории случай: первое в истории документальное подтверждение рождения косатки и первого часа жизни новорожденного в дикой природе.

Напомним, ранее мы писали о том, что плотоядные косатки удивили ученых: десятилетиями ученые считали их одной группой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые увидели странное поведение косаток.