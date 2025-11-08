Народження вищого хижака в океані вперше зняли на відео: зграя 15 хвилин боролася за життя малюка

Днями вчені вперше в історії зафіксували на камеру народження косатки в дикій природі. Перші 15 хвилин здавалося, що дитинча мертве, але пізніше, за підтримки родичів, воно зуміло поплисти самостійно.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й вищих хижаків. Останнім часом вчені багато говорять про косаток, які останніми роками дедалі частіше стають об'єктами досліджень: нападають на човни в океані, носять мертвого лосося на голові або полюють на одного з найгрізніших хижаків в океані — великих білих акул, пише IFLScience.

Тепер учені вперше в історії зняли народження косатки в дикій природі. Перше у своєму роді відео було зроблено 2 листопада 2025 року у водах біля узбережжя острова Шервей у Північній Норвегії. У цьому районі перебували щонайменше шість човнів для спостереження за китами, коли дехто помітив незвичайну поведінку групи косаток.

Зазначимо, що група китів здебільшого складалася з самок і молодих особин, які плескалися на поверхні води недалеко від острова Лаукейа. Деякі човни відпливли, щоб не турбувати китів, проте дослідники залучили безпілотники та акустичні датчики, щоб стежити за ситуацією.

Початкові спостереження показали, що група перебуває в тяжкому становищі, оточуючи тіло мертвого дитинчати. На щастя, відеоспостереження показало, що дитинча було живим. За словами дослідників, далі настав переломний момент: перші 15 хвилин дитинча боролося з труднощами, що, ймовірно, пояснює інтенсивну активність групи, але потім почало плавати самостійно.

Спостереження показали, що дитинча щойно народилося у матері, ідентифікованої як NKW-591, яка раніше без проблем народила безліч інших дитинчат. За словами вчених, їм вдалося зняти останній поштовх, після чого дитинча з'явилося на світ. Коли вся група зібралася, вони стали надзвичайно активними й утворили захисне кільце навколо дитинчати — кити виглядали вельми енергійними.

Спостереження показали, що спинний плавник дитинчати був зігнутий, що може бути ознакою поганого здоров'я або стресу в літніх особин. Утім, учені вважають, що плавник, імовірно, просто був сплющений в утробі матері, а згодом випрямився.

Попри те, що народження косаток знімали та раніше, подібні моменти спостерігалися тільки серед тварин, що утримуються в неволі. Обмежені умови утримання в неволі дають обмежене уявлення про природну поведінку, що робить це спостереження за дикою природою ще більш незвичайним. У 2017 році остання косатка народилася в рамках програми розведення SeaWorld, що зазнавала різкої критики. Вона померла лише через три місяці.

За словами вчених, вони сподіваються, що зібрані дані в майбутньому будуть опубліковані у вигляді наукової статті. Фактично, ця подія — перший в історії випадок: перше в історії документальне підтвердження народження косатки і першої години життя новонародженого в дикій природі.

