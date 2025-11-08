"Глазные яблоки моряков" свободно плавают в море: появились вовсе не в результате травм

Исследователи раскрыли тайну появления загадочных "глазных яблок моряков", плавающих в море. Размеры этих объектов могут варьироваться от булавочной головки до целого глазного яблока человека.

Загадочные капли, известные как "глазное яблоко моряка", легко можно найти в море, если знать, где искать. К счастью, эти любопытные структуры вовсе не являются результатом каких-либо травм моряков, а представляют собой один из крупнейших одноклеточных организмов, когда-либо обнаруженных учеными, пишет IFLScience.

По словам исследователей, "глазное яблоко моряка" — вид водоросли Valonia ventricosa. Размеры этих морских капель могут варьироваться от точки размером с булавочную головку до человеческого глазного яблока. Предыдущие исследования уже показали. Что размеры капли могут зависеть от содержимого вакуоли водоросли — пространства внутри клеточной стенки.

Несмотря на то, что Valonia ventricosa — одноклеточное существо, оно может содержать ядра многих клеток. Это связано с тем, что они являются ценоцитными организмами. Простыми словами, состоят из массы цитоплазмы, содержащей множество ядер клеток, разделенных клеточной стенкой. Они также содержат хлоропласты – органеллы, осуществляющие фотосинтез, обеспечивая организм солнечной энергией.

Исследователи также обнаружили, что "глазное яблоко моряка" способно на необычный трюк: если лопнуть каплю, это может привести к появлению новых организмов, поскольку им нужно всего одно клеточное ядро для развития новых организмов.

По словам ученых, "глазные яблоки моряков" также широко известны как "глазные яблоки мертвеца", пузырьковые водоросли, морской виноград и морской жемчуг. Водоросли также замечают дайверы, дрейфующие среди коралловых рифов в тропических и субтропических регионах Мирового океана. Цвет водорослей может варьироваться от ярко-зеленого до черного, а порой и ярко-серебристого — это обусловлено уникальной структурой кристаллов целлюлозы в клеточных стенках.

Отметим, что это не единственная загадочная сфера, обнаруженная учеными в океане. Ранее исследователи обнаружили в Тихом океане загадочное "золотое яйцо". Любопытная золотая сфера была обнаружена на морском дне Аляски на глубине около 3 километров, прикрепленной к каменистой поверхности. Самое любопытное, что в загадочном объекте было отверстие, будто что-то прорвалось в этот мир. Исследователи до сих пор не знают, что это такое и что могло "вылупиться" из золотого яйца.

