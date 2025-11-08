"Очні яблука моряків" вільно плавають у морі: з'явилися зовсім не внаслідок травм

Дослідники розкрили таємницю появи загадкових "очних яблук моряків", що плавають у морі. Розміри цих об'єктів можуть варіюватися від шпилькової голівки до цілого очного яблука людини.

Загадкові краплі, відомі як"очне яблуко моряка", легко можна знайти в морі, якщо знати, де шукати. На щастя, ці цікаві структури зовсім не є результатом якихось травм моряків, а являють собою один з найбільших одноклітинних організмів, коли-небудь виявлених вченими, пише IFLScience.

За словами дослідників, "очне яблуко моряка" — вид водорості Valonia ventricosa. Розміри цих морських крапель можуть варіюватися від точки розміром зі шпилькову головку до людського очного яблука. Попередні дослідження вже показали. Що розміри краплі можуть залежати від вмісту вакуолі водорості — простору всередині клітинної стінки.

Попри те, що Valonia ventricosa — одноклітинна істота, вона може містити ядра багатьох клітин. Це пов'язано з тим, що вони є ценоцитними організмами. Простими словами, складаються з маси цитоплазми, що містить безліч ядер клітин, розділених клітинною стінкою. Вони також містять хлоропласти — органели, що здійснюють фотосинтез, забезпечуючи організм сонячною енергією.

Дослідники також виявили, що "очне яблуко моряка" здатне на незвичайний трюк: якщо луснути краплю, це може призвести до появи нових організмів, оскільки їм потрібно всього одне клітинне ядро для розвитку нових організмів.

За словами вчених, "очні яблука моряків" також широко відомі як "очні яблука мерця", бульбашкові водорості, морський виноград і морські перли. Водорості також помічають дайвери, які дрейфують серед коралових рифів у тропічних і субтропічних регіонах Світового океану. Колір водоростей може варіюватися від яскраво-зеленого до чорного, а часом і яскраво-сріблястого — це зумовлено унікальною структурою кристалів целюлози в клітинних стінках.

Зазначимо, що це не єдина загадкова сфера, виявлена вченими в океані. Раніше дослідники виявили в Тихому океані загадкове "золоте яйце". Цікаву золоту сферу було виявлено на морському дні Аляски на глибині близько 3 кілометрів, прикріпленою до кам'янистої поверхні. Найцікавіше, що в загадковому об'єкті був отвір, ніби щось прорвалося в цей світ. Дослідники досі не знають, що це таке і що могло "вилупитися" із золотого яйця.

