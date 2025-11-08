Оседлали самых больших животных на Земле: какие животные используют китов в качестве транспорта

Исследователи впервые получили кадры от первого лица, как рыбы-прилипалы цепляются за китов, мигрирующих через океан. Видео было снято у восточного побережья Австралии.

Океан является домом для огромного количества видов, в том числе и крупнейших животных в мире — китов. Известно, что некоторые виды, например, рыбы-прилипалы, используют морских гигантов, чтобы беспрепятственно перемещаться между океанами. Теперь ученые впервые получили видео от первого лица — эта необычная точка обзора открывает удивительные возможности для понимания миграций и поведения китов, а также их цепких спутников, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В рамках недавнего проекта морские биологи из Университета Гриффита прикрепили камеры с присосками к телам горбатых китов у восточного побережья Австралии. На полученных кадрах камера запечатлела рыб-прилипал, цепляющихся за китов и других морских животных.

Відео дня

Известно, рыбы-прилипалы используют китов таким образом по целому ряду причин, в том числе:

экономия энергии;

защита от хищников;

питание — рыбы поедают организмы, живущие на коже китов — например, морских вшей и других паразитов.

Любопытно, что киты с удовольствием обгрызают чешуйки отмершей кожи, помогая китам поддерживать чистоту и хорошую форму. По словам ученых, это отличный пример взаимовыгодных отношений.

По словам океанолога из Университета Гриффита и соруководителя Программы исследований китов и климата, доктора Олафа Мейнеке, рыбы-прилипалы безвредны и не являются паразитам. На самом деле они могут быть даже полезны, поскольку уничтожают морских вшей и других ракообразных, которые хотят поселиться на его теле.

На новом видео видно около 15-20 рыб-прилипал, которые прикрепились к коже кита. В некоторых случаях ученые наблюдали до 50 прилипал на одном ките. Хотя они, вероятно, полезны для китов, поскольку питаются другими организмами-хозяевами, такими как морские вши, киты, похоже, не любят их присутствие. Ученые наблюдали, как киты пристально следили за ними, совершали некоторые движения, а затем вновь проверяли.

Авторы исследования считают, что новые кадры могут прояснить, как прилипалы и киты взаимодействуют во время миграций. Хотя известно, что эти горбатые киты проводят часть года в водах Антарктики, остается неясным, остаются ли их попутчики с ними в течение всего путешествия.

Отметим, что ученые все еще не имеют полной картины жизненного цикла прилипал, хотя считают, что он может быть тесно связан с перемещениями китов. По словам доктора Мейнеке, известно, что нерест прилипал происходит в Восточно-Австралийском течении, затем маленькие личинки развиваются в крошечных прилипал, которым затем приходится искать хозяина. Это может указывать на то, что время размножения может быть связано с циклом миграции китов.

Напомним, ранее мы писали о том, что проведено первое вскрытие редкого кита, что удивило ученых.

Ранее Фокус писал о том, как китам удается петь песни под водой: ученые раскрыли эту тайну.