Осідлали найбільших тварин на Землі: які тварини використовують китів як транспорт

Дослідники вперше отримали кадри від першої особи, як риби-прилипали чіпляються за китів, що мігрують через океан. Відео було знято біля східного узбережжя Австралії.

Океан є домівкою для величезної кількості видів, зокрема й найбільших тварин у світі — китів. Відомо, що деякі види, наприклад, риби-прилипали, використовують морських гігантів, щоб безперешкодно переміщатися між океанами. Тепер учені вперше отримали відео від першої особи — ця незвичайна точка огляду відкриває дивовижні можливості для розуміння міграцій і поведінки китів, а також їхніх чіпких супутників, пише IFLScience.

У рамках недавнього проєкту морські біологи з Університету Гріффіта прикріпили камери з присосками до тіл горбатих китів біля східного узбережжя Австралії. На отриманих кадрах камера зафіксувала риб-прилипал, що чіпляються за китів та інших морських тварин.

Відомо, риби-прилипали використовують китів таким чином з цілої низки причин, зокрема:

економія енергії;

захист від хижаків;

харчування — риби поїдають організми, що живуть на шкірі китів — наприклад, морських вошей та інших паразитів.

Цікаво, що кити із задоволенням обгризають лусочки відмерлої шкіри, допомагаючи китам підтримувати чистоту і гарну форму. За словами вчених, це чудовий приклад взаємовигідних відносин.

За словами океанолога з Університету Гріффіта та співкерівника Програми досліджень китів і клімату, доктора Олафа Мейнеке, риби-прилипали нешкідливі та не є паразитам. Насправді вони можуть бути навіть корисні, оскільки знищують морських вошей та інших ракоподібних, які хочуть оселитися на його тілі.

На новому відео видно близько 15-20 риб-прилипал, які прикріпилися до шкіри кита. У деяких випадках вчені спостерігали до 50 прилипал на одному киті. Хоча вони, ймовірно, корисні для китів, оскільки харчуються іншими організмами-господарями, такими як морські воші, кити схоже не люблять їхньої присутності. Вчені спостерігали, як кити пильно стежили за ними, здійснювали деякі рухи, а потім знову перевіряли.

Автори дослідження вважають, що нові кадри можуть прояснити, як прилипали та кити взаємодіють під час міграцій. Хоча відомо, що ці горбаті кити проводять частину року у водах Антарктики, залишається незрозумілим, чи залишаються їхні попутники з ними протягом усієї подорожі.

Зазначимо, що вчені все ще не мають повної картини життєвого циклу прилипал, хоча вважають, що він може бути тісно пов'язаний з переміщеннями китів. За словами доктора Мейнеке, відомо, що нерест прилипал відбувається у Східноавстралійській течії, потім маленькі личинки розвиваються в крихітних прилипал, яким потім доводиться шукати господаря. Це може вказувати на те, що час розмноження може бути пов'язаний із циклом міграції китів.

