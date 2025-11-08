Погибли тысячи: причиной массового вымирания в озерах стало резкое повышение температуры воды

Наблюдения показали, что температура воды в амазонских озерах достигла беспрецедентных значений. В результате резкого повышения температуры погибли тысячи диких животных.

Во время сильной засухи и аномальной жары в 2023 году температура воды в амазонских озерах достигла беспрецедентных значений: как показывают наблюдения, в некоторых районах температура воды достигла невероятных 41 градуса по Цельсию. Это привело к гибели тысяч водных животных, в том числе и речных дельфинов, пишет PHYS.org.

В последние годы ученые наблюдают повышение температуры воды в Амазонке, однако экстремальное событие 2023 года создало смертельно опасные условия для некоторых видов диких животных. Ученые пришли к выводу, что экстремальное событие, вероятно, было спровоцировано сильнейшей засухой за всю историю наблюдений.

Вид более двух сотен погибших пресноводных речных дельфинов в озере Тефе побудил исследователей незамедлительно провести анализ водоемов по всей Амазонке. Исследование было проведено командой под руководством Аяна Флейшмана из Института устойчивого развития Мамирауа, Бразилия.

В ходе исследования ученые проанализировали спутниковые данные по 24 озерам, чтобы оценить тенденции потепления за последние 30 лет. Кроме того, исследователи создали гидродинамические компьютерные модели для определения точных причин экстремальной жары.

Сильная засуха и потепление воды озера Тефе в 2023 году Фото: Science

Экстремальные температуры для жизни

Результаты показали, что температура в 5 из 10 озер, за которыми велось наблюдение, превысила 37 градусов по Цельсию. Кроме того, ученые наблюдали значительные суточные колебания температуры до 13 градусов по Цельсию, что создало экстремальную тепловую нагрузку на рыбу и других обитателей водоемов.

Моделирование также показало, что причиной экологической катастрофы в Амазонке стал идеальный шторм. Основную роль сыграли такие факторы, как:

высокая солнечная радиация;

экстремально малая глубина водоемов;

мутная вода, поглощающая солнечный свет;

слабый ветер.

К сожалению, жара достигла дна озера Тефе, поэтому дельфины и рыбы не смогли спастись. Засуха 2023 года также произошла на фоне общего потепления амазонских озер. По данным исследователей, за последние три десятилетия температура повышалась со скоростью 0,6 градуса по Цельсию на десятилетие.

Опасное предупреждение

По словам ученых, поскольку изменение климата не замедляется, опасные для жизни экстремальные температуры могут стать лишь более частыми. По словам авторов исследования, новые данные выявляют основные угрозы, которые, вероятно, повлияют на население и биоразнообразие Амазонки. Более того, вероятно, такая же участь ждет и другие тропические водоемы в ближайшие годы.

В результате ученые предупреждают о необходимости принятия срочных мер по мониторингу и защите этих уязвимых районов.

