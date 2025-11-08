Загинули тисячі: причиною масового вимирання в озерах стало різке підвищення температури води

Спостереження показали, що температура води в амазонських озерах досягла безпрецедентних значень. Унаслідок різкого підвищення температури загинули тисячі диких тварин.

Під час сильної посухи та аномальної спеки у 2023 році температура води в амазонських озерах сягнула безпрецедентних значень: як свідчать спостереження, у деяких районах температура води сягнула неймовірних 41 градуса за Цельсієм. Це призвело до загибелі тисяч водних тварин, зокрема й річкових дельфінів, пише PHYS.org.

Останніми роками вчені спостерігають підвищення температури води в Амазонці, проте екстремальна подія 2023 року створила смертельно небезпечні умови для деяких видів диких тварин. Учені дійшли висновку, що екстремальна подія, ймовірно, була спровокована найсильнішою посухою за всю історію спостережень.

Вигляд понад двох сотень загиблих прісноводних річкових дельфінів в озері Тефе спонукав дослідників негайно провести аналіз водойм по всій Амазонці. Дослідження провела команда під керівництвом Аяна Флейшмана з Інституту сталого розвитку Мамірауа, Бразилія.

Під час дослідження вчені проаналізували супутникові дані щодо 24 озер, щоб оцінити тенденції потепління за останні 30 років. Крім того, дослідники створили гідродинамічні комп'ютерні моделі для визначення точних причин екстремальної спеки.

Сильна посуха і потепління води озера Тефе у 2023 році Фото: Khoisan

Екстремальні температури для життя

Результати показали, що температура в 5 з 10 озер, за якими велося спостереження, перевищила 37 градусів за Цельсієм. Крім того, вчені спостерігали значні добові коливання температури до 13 градусів за Цельсієм, що створило екстремальне теплове навантаження на рибу та інших мешканців водойм.

Моделювання також показало, що причиною екологічної катастрофи в Амазонці став ідеальний шторм. Основну роль зіграли такі чинники, як:

висока сонячна радіація;

екстремально мала глибина водойм;

каламутна вода, що поглинає сонячне світло;

слабкий вітер.

На жаль, спека сягнула дна озера Тефе, тому дельфіни та риби не змогли врятуватися. Посуха 2023 року також сталася на тлі загального потепління амазонських озер. За даними дослідників, за останні три десятиліття температура підвищувалася зі швидкістю 0,6 градуса за Цельсієм на десятиліття.

Небезпечне попередження

За словами вчених, оскільки зміна клімату не сповільнюється, небезпечні для життя екстремальні температури можуть стати лише частішими. За словами авторів дослідження, нові дані виявляють основні загрози, які, ймовірно, вплинуть на населення і біорізноманіття Амазонки. Ба більше, ймовірно, така сама доля чекає й на інші тропічні водойми найближчими роками.

У результаті вчені попереджають про необхідність вжиття термінових заходів з моніторингу та захисту цих вразливих районів.

