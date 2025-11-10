Мастера поиска тайников: как белки на самом деле находят свои зарытые запасы орехов (видео)

Каждую осень белки прячут сотни желудей и используют обоняние и память, а также крадут запасы своих сородичей. Ученые рассказали, как животным удается обнаруживать все свои тайники.

Существует заблуждение о том, что белки забывают, где спрятали 80% своих орехов. Однако по словам ученых, это утверждение не более, чем шутка — на самом деле животные довольно хороши в своих поисках, пишет Popular Science.

По словам профессора Школы морских и экологических программ Университета Новой Англии, доктора Ноа Перлута, наблюдения показывают, что лишь белки, превосходящие средний уровень, способны выжить и производить потомство.

Ежегодно осенью белки неделями трудятся, собирая сотни орехов и семян по всей своей территории. Когда еды становится мало, животные полагаются на эти тайники, чтобы пережить холодные месяцы. Так как же животным удается прятать, а затем находить сотни спрятанных ими орехов?

Как белки находят свои орехи

По словам доктора Перлута, у белок на самом деле нет единой стратегии для поиска своих запасов. Вместо этого животные используют набор навыков, включающий обоняние, зрение и даже сигналы, получаемые от движений и пахучих меток других белок. Любопытно, что животные используют весь этот набор инструментов.

Когда приходит время вновь выкапывать еду, пространственная память, похоже, берет на себя большую часть работы. В одном полевом эксперименте ученые пытались обманом заставить белок потерять свою еду.

В ходе эксперимента ученые создавали поддельные ореховые тайники, которые выглядели идентично, а также меняли местами травянистые участки между ними, чтобы самозванцы несли настоящий запах. В результате белки не тратили время на то, чтобы спуститься в кроличью нору. Результаты показали, что почти всегда животные игнорировали самозванцев и раскапывали настоящие тайники.

Десятилетия исследований, начиная с того эксперимента 1999 года и заканчивая более ранними полевыми работами с серыми белками, приводят к одному и тому же выводу: белки гораздо лучше справляются с поиском запасов пищи, чем считалось ранее. В одном из городских исследований 1980 года было подсчитано, что серые белки извлекают примерно 85% спрятанных ими орехов.

В недавнем исследовании 2023 года сообщается, что рыжие белки, живущие в городском парке, быстро находят большую часть спрятанных орехов, даже сталкиваясь с жесткой конкуренцией со стороны других белок.

Мастера организации

Еще одно распространенное заблуждение: все беличьи тайники зарыты под землей. По словам Перлута, большинство людей на Земле думают, что тайники белок зарыты в земле, однако это было бы сложно, если бы большинство животных жили в местах, где много снега и льда — невозможно каждый раз прорывать сантиметры льда, когда захочется поесть.

В результате белки в более холодном климате хранят еду в дуплах и на ветвях. Большинство белок, обитающих на деревьях, включая знакомую нам восточную серую овсянку, распространенную на востоке и Среднем Западе США, являются тем, что биологи называют "разбрасывателями". Простыми словами, животные раскладывают сотни орехов на большой площади, а вовсе не держат их в одном месте. В то же время другие виды, например, рыжие белки, предпочитают запасаться едой — хранят свои запасы в одной защищенной кладовой.

Любопытно, что белки не только отслеживают свои запасы, но также следят и за запасами сородичей. Белки не территориальны, и они наблюдают за тем, как другие собирают еду, крадут ее и прячут в других местах.

По словам доктора Перлута, память у белок остается отличной от двух недель до двух месяцев. Белки не территориальны, и они наблюдают за тем, как другие собирают еду, крадут ее и прячут в других местах: желуди с белых дубов прорастают быстро, поэтому белки предпочитают их медленнее прорастающим желудям с красных дубов.

Какую стратегию поиска используют белки?

Когда наступают проблемы с едой, многие белки прибегают к проверенной стратегии: крадут еду у сородичей. Предыдущие исследования показали, что белки способны не только запоминать места, где спрятали свои запасы, но также те, где свои орехи спрятали сородичи. В результате, когда наступает время, многие животные прибегают к воровству.

Хотя белки намеренно не делятся едой, они редко наказывают друг друга за случайную кражу желудей. Тем не менее некоторые перформативные отвлекающие маневры вполне допустимы: белка может изобразить, будто закапывает орех, который на самом деле все еще спрятан у нее во рту — это своего рода обман, призванный ввести в заблуждение наблюдателей.

