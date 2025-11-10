Майстри пошуку схованок: як білки насправді знаходять свої зариті запаси горіхів (відео)

Щоосені білки ховають сотні жолудів і використовують нюх і пам'ять, а також крадуть запаси своїх родичів. Вчені розповіли, як тваринам вдається виявляти всі свої схованки.

Існує хибна думка про те, що білки забувають, де сховали 80% своїх горіхів. Однак за словами вчених, це твердження не більше, ніж жарт — насправді тварини доволі гарні у своїх пошуках, пише Popular Science.

За словами професора Школи морських і екологічних програм Університету Нової Англії, доктора Ноа Перлута, спостереження свідчать, що лише білки, які перевершують середній рівень, здатні вижити і виробляти потомство.

Щороку восени білки тижнями трудяться, збираючи сотні горіхів і насіння по всій своїй території. Коли їжі стає мало, тварини покладаються на ці схованки, щоб пережити холодні місяці. То як же тваринам вдається ховати, а потім знаходити сотні захованих ними горіхів?

Як білки знаходять свої горіхи

За словами доктора Перлута, у білок насправді немає єдиної стратегії для пошуку своїх запасів. Замість цього тварини використовують набір навичок, що включає нюх, зір і навіть сигнали, одержувані від рухів і пахучих міток інших білок. Цікаво, що тварини використовують весь цей набір інструментів.

Коли приходить час знову викопувати їжу, просторова пам'ять схоже бере на себе більшу частину роботи. В одному польовому експерименті вчені намагалися обманом змусити білок втратити свою їжу.

Під час експерименту вчені створювали підроблені горіхові схованки, які виглядали ідентично, а також міняли місцями трав'янисті ділянки між ними, щоб самозванці несли справжній запах. У результаті білки не витрачали час на те, щоб спуститися в кролячу нору. Результати показали, що майже завжди тварини ігнорували самозванців і розкопували справжні схованки.

Десятиліття досліджень, починаючи з того експерименту 1999 року і закінчуючи більш ранніми польовими роботами з сірими білками, приводять до одного й того ж висновку: білки набагато краще справляються з пошуком запасів їжі, ніж вважалося раніше. В одному з міських досліджень 1980 року було підраховано, що сірі білки витягують приблизно 85% захованих ними горіхів.

У нещодавньому дослідженні 2023 року повідомляється, що руді білки, які живуть у міському парку, швидко знаходять більшу частину захованих горіхів, навіть стикаючись із жорсткою конкуренцією з боку інших білок.

Майстри організації

Ще одна поширена хибна думка: усі білячі схованки зариті під землею. За словами Перлута, більшість людей на Землі думають, що схованки білок зариті в землі, однак це було б складно, якби більшість тварин мешкали в місцях, де багато снігу та льоду — неможливо щоразу проривати сантиметри льоду, коли захочеться поїсти.

У результаті білки в більш холодному кліматі зберігають їжу в дуплах і на гілках. Більшість білок, що мешкають на деревах, включно зі знайомою нам східною сірою вівсянкою, поширеною на сході та Середньому Заході США, є тим, що біологи називають "розкидачами". Простими словами, тварини розкладають сотні горіхів на великій площі, а зовсім не тримають їх в одному місці. Водночас інші види, наприклад, руді білки, вважають за краще запасатися їжею — зберігають свої запаси в одній захищеній коморі.

Цікаво, що білки не тільки відстежують свої запаси, але також стежать і за запасами родичів. Білки не територіальні, і вони спостерігають за тим, як інші збирають їжу, крадуть її і ховають в інших місцях.

За словами доктора Перлута, пам'ять у білок залишається відмінною від двох тижнів до двох місяців. Білки не територіальні, і вони спостерігають за тим, як інші збирають їжу, крадуть її і ховають в інших місцях: жолуді з білих дубів проростають швидко, тому білки надають перевагу їм, а не жолудям з червоних дубів, які проростають повільніше.

Яку стратегію пошуку використовують білки?

Коли настають проблеми з їжею, багато білок вдаються до перевіреної стратегії: крадуть їжу у родичів. Попередні дослідження показали, що білки здатні не тільки запам'ятовувати місця, де сховали свої запаси, а й ті, де свої горіхи сховали родичі. У результаті, коли настає час, багато тварин вдаються до злодійства.

Хоча білки навмисно не діляться їжею, вони рідко карають одна одну за випадкову крадіжку жолудів. Проте деякі перформативні відволікальні маневри цілком допустимі: білка може зобразити, ніби закопує горіх, який насправді все ще захований у неї в роті, — це свого роду обман, покликаний ввести в оману спостерігачів.

