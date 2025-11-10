Дельфины бороздят океан в шляпах из морских губок: у животных есть на то веская причина

Исследователи только что обнаружили, что дельфины у побережья Западной Австралии носят на голове забавные шляпы из морских губок. Еще более любопытно то, что такие головные уборы носят на головах лишь самцы.

В океане обитает множество животных и некоторые из них, как оказалось, те еще модники. Ранее ученые заметили косаток, ворвавшихся в мир моды, щеголяя в шляпах из мертвого лосося. Теперь исследователей удивили дельфины с яркими головными уборами из морских губок на голове, пишет Science Alert.

Странное поведение беспозвоночных было зафиксировано учеными из Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей (DBCA) у побережья полуострова Берруп в Западной Австралии. По словам исследователей, любопытно, что такое поведение демонстрировали лишь самцы.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что самцы горбатых дельфинов носят морские губки на головах, чтобы ухаживать за самками. По сути, дельфины используют морские губки в качестве чего-то вроде букета цветов.

Австралийские горбатые дельфины (Sousa sahulensis), по словам ученых, были замечены в головных губках во время своего путешествия по проливу Флаинг-Фоум в архипелаге Дампир. По словам морского биолога Холли Раудино, губки бывают разных форм, размеров и цветов, но похоже все они встречаются лишь в этом районе Западной Австралии.

Раудино таже отмечает, что подобное поведение наблюдалось лишь в нескольких местах вдоль побережья Западной Австралии: в архипелаге Дампир, в заливе Эксмут на юге и у побережья Кимберли севернее. Впрочем, ранее ученые также заметили афалин, использующих губки для защиты морд, когда они роются на морском дне в поисках пищи.

Отметим, австралийские горбатые дельфины были признаны отдельным видом лишь в 2014 году. Однако сегодня они уже классифицируются как уязвимый вид — численность животных оценивается менее чем в 10 000 взрослых особей.

Основными причинами, особенно в Западной Австралии и регионе Пилбара, основными причинами вымирания горбатых дельфинов является потеря и деградация среды обитания. Угрозы также связаны со строительством перерабатывающих предприятий и экспортной инфраструктуры для нефтяной и горнодобывающей промышленности.

