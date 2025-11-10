Дельфіни борознять океан у капелюхах із морських губок: тварини мають на те вагому причину

Дослідники щойно виявили, що дельфіни біля узбережжя Західної Австралії носять на голові кумедні капелюхи з морських губок. Ще більш цікаво те, що такі головні убори носять на головах лише самці.

В океані мешкає безліч тварин і деякі з них, як виявилося, ті ще модники. Раніше вчені помітили косаток, які увірвалися у світ моди, хизуючись у капелюхах із мертвого лосося. Тепер дослідників здивували дельфіни з яскравими головними уборами з морських губок на голові, пише Science Alert.

Дивну поведінку безхребетних було зафіксовано вченими з Департаменту біорізноманіття, охорони природи та визначних пам'яток (DBCA) біля узбережжя півострова Берруп у Західній Австралії. За словами дослідників, цікаво, що таку поведінку демонстрували лише самці.

Автори нового дослідження дійшли висновку, що самці горбатих дельфінів носять морські губки на головах, щоб доглядати за самками. По суті, дельфіни використовують морські губки як щось на зразок букета квітів.

Австралійські горбаті дельфіни (Sousa sahulensis), за словами вчених, були помічені в головних губках під час своєї подорожі протокою Флаїнг-Фоум в архіпелазі Дампір. За словами морського біолога Холлі Раудіно, губки бувають різних форм, розмірів і кольорів, але схоже всі вони зустрічаються лише в цьому районі Західної Австралії.

Раудіно також зазначає, що подібна поведінка спостерігалася лише в кількох місцях уздовж узбережжя Західної Австралії: в архіпелазі Дампір, у затоці Ексмут на півдні та біля узбережжя Кімберлі північніше. Утім, раніше вчені також помітили афалін, які використовують губки для захисту морд, коли вони риються на морському дні в пошуках їжі.

Зазначимо, австралійські горбаті дельфіни були визнані окремим видом лише 2014 року. Однак сьогодні вони вже класифікуються як вразливий вид — чисельність тварин оцінюється менш ніж у 10 000 дорослих особин.

Основними причинами, особливо в Західній Австралії та регіоні Пілбара, основними причинами вимирання горбатих дельфінів є втрата і деградація середовища проживання. Загрози також пов'язані з будівництвом переробних підприємств та експортної інфраструктури для нафтової та гірничодобувної промисловості.

