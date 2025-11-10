Нашли останки воина и ценные артефакты: новое открытие в Казахстане

Археологи обнаружили 2500-летний курган в районе Актогай в Казахстане, что открыло новые сведения о культуре саков, некогда населявших Евразийскую степь. Находка, датируемая VII-VI веками до н. э., дает редкую возможность заглянуть в погребальные обычаи этих кочевых народов.

Во время раскопок на кладбище Карабие эксперты обнаружили останки воина, похороненного в круглом земляном кургане, покрытом каменными плитами. Рядом со скелетом археологи нашли меч, пять стрел и железную серьгу, завернутую в золотую фольгу, пишет Heritage Daily.

Меч, идентифицированный как акинак, вылит из одного куска и украшен сложными мотивами, изображающими рога архаров и хищных птиц. По словам участника экспедиции Даурена Жусупова, превосходная сохранность сооружения является исключительной: "Это дает возможность увидеть погребальный обряд, как он проводился более двух тысяч лет назад".

Специалисты отмечают, что сочетание артефактов и архитектуры кургана соответствует погребальной традиции саков, которая указывает на статус воина и социальную иерархию. Акинак, который часто использовался как оружие и символ ранга, отражает высокий уровень металлообработки того периода.

Артефакты отправили на металлографический, радиоуглеродный и антропологический анализ для определения их точного возраста и культурной принадлежности.

Такие находки способствуют накоплению доказательств о жизни саков в Казахстане. Среди последних находок — бронзовый акинак с крестообразной гардой в форме бабочки, найденная в Каркаралинском районе в 2023 году, и железный меч с канавкой для крови, обнаруженный в 2024 году в Талдинском историко-археологическом парке.

Эти раскопки свидетельствуют о значении региона для понимания эволюции культуры степных воинов и ее влияния на всю древнюю Евразию.

