Знайшли останки воїна та цінні артефакти: нове відкриття у Казахстані

Археологи виявили 2500-річний курган у районі Актогай в Казахстані, що відкрило нові відомості про культуру саків, які колись населяли Євразійський степ. Знахідка, що датується VII–VI століттями до н. е., дає рідкісну можливість зазирнути в похоронні звичаї цих кочових народів.

Під час розкопок на кладовищі Карабіє експерти виявили останки воїна, похованого в круглому земляному кургані, покритому кам'яними плитами. Поряд зі скелетом археологи знайшли меч, п'ять стріл і залізну сережку, загорнуту в золоту фольгу, пише Heritage Daily.

Меч, ідентифікований як акінак, вилитий з одного шматка і прикрашений складними мотивами, що зображують роги архарів і хижих птахів. За словами учасника експедиції Даурена Жусупова, чудова збереженість споруди є винятковою: "Це дає можливість побачити похоронний обряд, як він проводився понад дві тисячі років тому".

Фахівці відзначають, що поєднання артефактів і архітектури кургану відповідає похоронній традиції саків, яка вказує на статус воїна і соціальну ієрархію. Акінак, який часто використовувався як зброя і символ рангу, відображає високий рівень металообробки того періоду.

Артефакти відправили на металографічний, радіовуглецевий та антропологічний аналіз для визначення їх точного віку та культурної приналежності.

Такі знахідки сприяють накопиченню доказів про життя саків у Казахстані. Серед останніх знахідок — бронзовий акінак з хрестоподібною гардою у формі метелика, знайдена в Каркаралиському районі в 2023 році, та залізний меч з канавкою для крові, виявлений у 2024 році в Талдинському історико-археологічному парку.

Ці розкопки свідчать про значення регіону для розуміння еволюції культури степових воїнів та її впливу на всю стародавню Євразію.

