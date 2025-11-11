Люцифер живет в Австралии: ученые случайно наткнулись на укрытие дьявола с рогами (фото)

В новом исследовании на австралийских золотых приисках найдено уникальное существо с рогами, похожими на рога дьявола. Любопытно, что ученые случайно наткнулись на укрытие Люцифера, изучая полевые цветы.

Авторы исследования изучали находящийся под угрозой исчезновения полевой цветок в Австралии, когда случайно наткнулись на уникальное существо — новый вид пчел, который команда назвала "Люцифер" (Megachile Lucifer) из-за его крошечных рогов, похожих на рога дьявола, пишет The Independent.

Известно, что неизвестный ранее вид пчел был обнаружен на золотых приисках Западной Австралии, когда ученые исследовали полевой цветок, растущий только в регионе БремерхРейндж между городами Норсман и Хайден. Исследователи заметили, что пчела посещала как находящийся под угрозой исчезновения полевой цветок, так и близлежащее дерево малли.

По словам соавтора исследования, эколога пчел Кита Прендергаста из Университета Кертина, на название нового вида пчел их с коллегами вдохновила рогатая морда пчелы. Ученые отмечают, что у самки были невероятные маленькие рожки на морде — эти отростки есть только у самок, в отличие от большинства отличительных признаков или украшений, присущих только определенному полу у животных. Более того, команда также считает, что вид, вероятно, уже находится под угрозой исчезновения, а их среда обитания нарушена.

Рога наблюдаются только у самок пчел Фото: Kit Prendergast

По словам доктора Прендергаста, многие горнодобывающие компании все еще не проводят исследования местных пчел, а потому в будущем еще неописанные виды могут быть попросту утеряны. Увы, речь идет и о видах, играющих важную роль в поддержании исчезающих видов и экосистем.

Новый вид пчел был обнаружен на той же территории, что и находящийся под угрозой исчезновения цветок, а потому ученые опасаются, что оба они могут оказаться под угрозой исчезновения из-за нарушения среды обитания и других процессов, например, изменения климата.

В ходе исследования ученые провели анализ ДНК, подтвердивший, что образец не совпадает ни с одним известным видом пчел в базах данных ДНК или в музейных коллекциях. По словам доктора Прендергаста, пчела "Люцифер" — первый новый представитель этой группы пчел, описанный более чем за 20 лет. В то же время находка наглядно демонстрирует, как много видов нам все еще неизвестны и особую тревогу вызывают те, которые живут в районах, подверженных риску добычи полезных ископаемых.

Открыт новый вид пчелы Фото: Kit Prendergast

К слову, открытие произошло на фоне ежегодного празднования в Австралии важнейшей роли пчел, бабочек и других насекомых в поддержании здоровых экосистем и производстве продуктов питания.

Ограниченное известное распространение и короткий сезон активности этого вида, а также его связь с находящимся под угрозой исчезновения видом растений в регионе, где ведутся горнодобывающие работы, указывают на то, что недавно открытый вид пчел уже нуждается в защите от воздействия человека и климата.

