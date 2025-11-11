Люцифер живе в Австралії: вчені випадково натрапили на укриття диявола з рогами (фото)

У новому дослідженні на австралійських золотих копальнях знайдено унікальну істоту з рогами, схожими на роги диявола. Цікаво, що вчені випадково натрапили на укриття Люцифера, вивчаючи польові квіти.

Автори дослідження вивчали польову квітку в Австралії, що перебуває під загрозою зникнення, коли випадково натрапили на унікальну істоту — новий вид бджіл, який команда назвала "Люцифер" (Megachile Lucifer) через його крихітні роги, схожі на роги диявола, пише The Independent.

Відомо, що невідомий раніше вид бджіл було виявлено на золотих копальнях Західної Австралії, коли вчені досліджували польову квітку, яка росте тільки в регіоні БремерхРейндж між містами Норсман і Хайден. Дослідники помітили, що бджола відвідувала як польову квітку, що перебуває під загрозою зникнення, так і прилегле дерево маллі.

За словами співавтора дослідження, еколога бджіл Кіта Прендергаста з Університету Кертіна, на назву нового виду бджіл їх з колегами надихнула рогата морда бджоли. Науковці зазначають, що самка мала неймовірні маленькі ріжки на морді — ці відростки є тільки в самок, на відміну від більшості відмітних ознак або прикрас, притаманних тільки певній статі у тварин. Ба більше, команда також вважає, що вид, імовірно, вже перебуває під загрозою зникнення, а їхнє середовище існування порушене.

Роги спостерігаються тільки у самок бджіл Фото: Kit Prendergast

За словами доктора Прендергаста, багато гірничодобувних компаній все ще не проводять дослідження місцевих бджіл, а тому в майбутньому ще неописані види можуть бути просто загублені. На жаль, йдеться і про види, які відіграють важливу роль у підтримці видів і екосистем, що зникають.

Новий вид бджіл було виявлено на тій самій території, що й квітку, яка перебуває під загрозою зникнення, а тому вчені побоюються, що обидва вони можуть опинитися під загрозою зникнення через порушення середовища проживання та інші процеси, наприклад, зміни клімату.

Під час дослідження вчені провели аналіз ДНК, який підтвердив, що зразок не збігається з жодним відомим видом бджіл у базах даних ДНК або в музейних колекціях. За словами доктора Прендергаста, бджола "Люцифер" — перший новий представник цієї групи бджіл, описаний більш ніж за 20 років. Водночас знахідка наочно демонструє, як багато видів нам все ще невідомі, і особливу тривогу викликають ті, що живуть у районах, схильних до ризику видобутку корисних копалин.

Відкрито новий вид бджоли Фото: Kit Prendergast

До слова, відкриття відбулося на тлі щорічного святкування в Австралії найважливішої ролі бджіл, метеликів та інших комах у підтримці здорових екосистем і виробництві харчів.

Обмежене відоме поширення і короткий сезон активності цього виду, а також його зв'язок з видом рослин, що перебуває під загрозою зникнення, в регіоні, де проводять гірничодобувні роботи, вказують на те, що нещодавно відкритий вид бджіл уже потребує захисту від впливу людини й клімату.

