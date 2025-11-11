США атакует токсичный червь: обезглавливание лишь позволяет ему размножаться быстрее

Исследователи предупреждают о вторжении токсичного молотоголового червя, который нападает на Техас. Ученые призывают не топтать и не обезглавливать «монстров» — это лишь ускорит их размножение.

Молотоголовый плоский червь (Bipalium kewense) — инвазивный вид, обитающий в США уже много лет. Однако теперь обильные дожди в Техасе, вызванные изменением климата, способствуют росту и распространению токсичных червей, пишет Science Alert.

По словам исследователей, эти коричнево-черные полосатые наземные планарии с характерной головой в форме полумесяца могут достигать в длину около 40 сантиметров. Куда более тревожно то, что, как и многие виды плоских червей, молотоголовые плоские черви могут регенерировать совершенно нового червя из кусочков собственного тела.

Таким образом, обезглавливание или растаптывание червя попросту не приведет к его смерти, а лишь поможет ему размножаться быстрее. По сути, достаточно разрубить одного молотоголового плоского червя пополам, и вот уже у нас два червя.

Вместо этого эксперты рекомендуют не трогать плоских червей голыми руками, а положить их в пакет и заморозить на 48 часов, где это безопасно. Исследователи также попросили жителей Техаса сообщать о случаях обнаружения плоских червей в Техасский институт инвазивных видов.

Предыдущие исследования уже показали, что эти наземные хищники, обитающие в Юго-Восточной Азии, отлично чувствуют себя в жаркой и влажной среде, питаясь улитками и дождевыми червями. Из-за такого рациона теплицы, по сути, являются идеальным местом для обитания червей, что позволяет плоским червям распространяться через садоводства и овощеводческую отрасль. Молотоголовых плоских червей иакже можно найти в опавших листьях, влажной мульче и почве.

По словам энтомолога из Вирджинского политехнического университета Терезы Деллингер, молотоголовые плоские черви на самом деле не кусают и не жалят, однако некоторые, но не все виды Bipalium, способны вырабатывать в своей слизи нейротоксин, известный как тетродотоксин. Именно поэтому ученые не советуют касаться плоских червей голыми руками. Цель токсина — усмирить добычу, однако блокатор натриевых каналов способен раздражать кожу и слизистые оболочки людей и домашних животных.

Молотоголовые плоские черви, как известно, являются инвазивным видом, а потому у них отсутствуют естественные хищники в США. При благоприятных условиях численность плоских червей может выйти из-под контроля, что приводит к истощению популяции дождевых червей, которые играют важную роль в поддержании здоровья почв.

По словам нематологов из Университета Флориды, молотоголовые плоские черви также склонны к каннибализму, а потому могут быть своими собственными злейшими врагами. Недавнее распространение — один из многочисленных примеров того, как изменение климата способствует распространению инвазивных видов.

