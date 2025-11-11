США атакує токсичний черв'як: обезголовлення лише дає йому змогу розмножуватися швидше

Дослідники попереджають про вторгнення токсичного молотоголового хробака, який нападає на Техас. Науковці закликають не топтати та не обезголовлювати "монстрів" — це лише прискорить їхнє розмноження.

Молотоголовий плоский черв'як (Bipalium kewense) — інвазивний вид, що мешкає в США вже багато років. Однак тепер рясні дощі в Техасі, спричинені зміною клімату, сприяють зростанню і поширенню токсичних черв'яків, пише Science Alert.

За словами дослідників, ці коричнево-чорні смугасті наземні планарії з характерною головою у формі півмісяця можуть досягати в довжину близько 40 сантиметрів. Набагато тривожніше те, що, як і багато видів плоских черв'яків, молотоголові плоскі черв'яки можуть регенерувати абсолютно нового черв'яка зі шматочків власного тіла.

Таким чином, обезголовлення або розтоптування хробака просто не призведе до його смерті, а лише допоможе йому розмножуватися швидше. По суті, досить розрубати одного молотоголового плоского черв'яка навпіл, і ось уже в нас два черв'яки.

Замість цього експерти рекомендують не чіпати плоских черв'яків голими руками, а покласти їх у пакет і заморозити на 48 годин, де це безпечно. Дослідники також попросили жителів Техасу повідомляти про випадки виявлення плоских черв'яків у Техаський інститут інвазивних видів.

Попередні дослідження вже показали, що ці наземні хижаки, що мешкають у Південно-Східній Азії, відмінно почувають себе в спекотному та вологому середовищі, харчуючись равликами та дощовими черв'яками. Через такий раціон теплиці, по суті, є ідеальним місцем для проживання черв'яків, що дає змогу плоским черв'якам поширюватися через садівництво та галузь овочів. Молотоголових плоских черв'яків також можна знайти в опалому листі, вологій мульчі та ґрунті.

За словами ентомологині з Вірджинського політехнічного університету Терези Деллінгер, молотоголові плоскі черв'яки насправді не кусають і не жалять, проте деякі, але не всі види Bipalium, здатні виробляти у своєму слизу нейротоксин, відомий як тетродотоксин. Саме тому вчені не радять торкатися плоских черв'яків голими руками. Мета токсину — приборкати здобич, проте блокатор натрієвих каналів здатний подразнювати шкіру та слизові оболонки людей і домашніх тварин.

Молотоголові плоскі черв'яки, як відомо, є інвазивним видом, а тому у них відсутні природні хижаки в США. За сприятливих умов чисельність плоских черв'яків може вийти з-під контролю, що призводить до виснаження популяції дощових черв'яків, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я ґрунтів.

За словами нематологів з Університету Флориди, молотоголові плоскі черв'яки також схильні до канібалізму, а тому можуть бути своїми власними найлютішими ворогами. Нещодавнє поширення — один із численних прикладів того, як зміна клімату сприяє поширенню інвазивних видів.

