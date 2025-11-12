Райское дерево сеет хаос в США: ученые пытаются совладать с "двойным нашествием" захватчиков

Исследователи ведут усиленную борьбу с «двойным нашествием», которое в настоящее время распространяется в Штатах. Причиной тревоги стали два инвазивных вида, которые связаны.

Райское дерево Ailanthus altissima является инвазивным видом в США и было завезено сюда еще в 18 веке. Тогда оно славилось своей декоративностью, но будучи быстро растущим видом, с тех пор начало доминировать на обочинах дорог, в лесах и полях. Деревья растут быстро, выделяют химические вещества, вредящие местным растениям и, что еще хуже способствуют распространению пятнистого фонарика — еще одного инвазивного вида, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам доцента кафедры Вирджинского политехнического университета Кэрри Фиер, в результате жители Вирджинии столкнулись с так называемым "двойным нашествием" — один инвазивный вид создает исключительные условия для распространения другого инвазивного захватчика.

Відео дня

По словам исследований, уничтожение райских деревьев может оказаться хорошей стратегией, так как это буквально лишает пятнистых фонариков, также известных как лайкорма деликатессная (Lycorma delicatula). Это напрямую снижает численность насекомых и их способность распространяться на сельскохозяйственные культуры и виноградники.

Лайкорма деликатесная (Lycorma delicatula) стала нежелательным насекомым номер один среди инвазивных видов. Неопытному глазу их разноцветные крылья могут показаться крыльями бабочки, но эти кочевые цикадки сеют хаос, распространяясь из своего родного Китая.

Исследования показали, что эти насекомые оставляют после себя разрушительный след в виде медвяной росы, выделяющейся как продукт жизнедеятельности. Медвяная роса способствует росту сажистого грибка. На одном дереве небесного царства сажистые мухи могут собираться в огромных количествах, и чем больше насекомых, тем сильнее разрастается грибок.

Сажистый грибок — грибковое заболевание, способное подавлять рост растений, нарушая их способность к фотосинтезу и выработке энергии, необходимой для роста. Ученые отмечают, что проблема была бы не такой масштабной, если бы пятнистые фонарики скапливались только на инвазивном райском дереве, однако они способны питаться многими видами.

И все же, к счастью для нас, насекомые не способны выжить без райского дерева. При его отсутствии пятнистые фонарики растут медленнее, хуже размножаются и становятся легкой добычей, поскольку теряют суперспособность: химические вещества, получаемые из пищи, которые делают их токсичными для птиц.

В результате, по словам Фиер, грибок может быть как частью проблемы, так и ее решением. Исследователи сосредоточились на изучении местного гриба Verticillium nonalfalfae, который поражает и убивает райское дерево. Простыми словами, ученые встали на путь биологической борьбы — вместо обрезки и опрыскивания, они используют естественный патоген, способный уничтожить инвазивный вид.

Считается, что уничтожение райских деревьев биологическими методами будет более экономически эффективным, чем многократные обработки пестицидами.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые на 20 лет потеряли самую крохотную змею в мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали кошек инвазивным чужеродным видом.