Райське дерево сіє хаос у США: вчені намагаються впоратися з "подвійною навалою" загарбників

Дослідники ведуть посилену боротьбу з "подвійною навалою", яка наразі поширюється у Штатах. Причиною тривоги стали два інвазивні види, які пов'язані.

Райське дерево Ailanthus altissima є інвазивним видом у США і було завезено сюди ще у 18 столітті. Тоді воно славилося своєю декоративністю, але бувши видом, що швидко зростає, відтоді почало домінувати на узбіччях доріг, у лісах і полях. Дерева ростуть швидко, виділяють хімічні речовини, що шкодять місцевим рослинам і, що ще гірше, сприяють поширенню плямистого ліхтарика — ще одного інвазивного виду, пише IFLScience.

За словами доцента кафедри Вірджинського політехнічного університету Керрі Фієр, у результаті жителі Вірджинії зіткнулися з так званою "подвійною навалою" — один інвазивний вид створює виняткові умови для поширення іншого інвазивного загарбника.

За словами досліджень, знищення райських дерев може виявитися хорошою стратегією, оскільки це буквально позбавляє плямистих ліхтариків, також відомих як лайкорма делікатесна (Lycorma delicatula). Це безпосередньо знижує чисельність комах і їхню здатність поширюватися на сільськогосподарські культури й виноградники.

Лайкорма делікатесна (Lycorma delicatula) стала небажаною комахою номер один серед інвазивних видів. Недосвідченому оку їхні різнокольорові крила можуть здатися крилами метелика, але ці кочові цикадки сіють хаос, поширюючись зі свого рідного Китаю.

Дослідження показали, що ці комахи залишають після себе руйнівний слід у вигляді медвяної роси, що виділяється як продукт життєдіяльності. Медвяна роса сприяє росту сажистого грибка. На одному дереві небесного царства сажисті мухи можуть збиратися у величезних кількостях, і що більше комах, то сильніше розростається грибок.

Сажистий грибок — грибкове захворювання, здатне пригнічувати ріст рослин, порушуючи їхню здатність до фотосинтезу та вироблення енергії, необхідної для росту. Науковці зазначають, що проблема була б не такою масштабною, якби плямисті ліхтарики скупчувалися тільки на інвазивному райському дереві, проте вони здатні харчуватися багатьма видами.

І все ж, на щастя для нас, комахи не здатні вижити без райського дерева. За його відсутності плямисті ліхтарики ростуть повільніше, гірше розмножуються і стають легкою здобиччю, оскільки втрачають надздібності: хімічні речовини, одержувані з їжі, які роблять їх токсичними для птахів.

У результаті, за словами Фієр, грибок може бути як частиною проблеми, так і її вирішенням. Дослідники зосередилися на вивченні місцевого гриба Verticillium nonalfalfae, який вражає і вбиває райське дерево. Простими словами, вчені встали на шлях біологічної боротьби — замість обрізки та обприскування, вони використовують природний патоген, здатний знищити інвазивний вид.

Вважається, що знищення райських дерев біологічними методами буде більш економічно ефективним, ніж багаторазові обробки пестицидами.

