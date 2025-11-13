В океане обитает мозг, покрытый колючками: из-за него придется переписать учебники

Странное существо с мозгом, охватывающим все тело, бросает вызов нашим знаниям об эволюции нервной системы. Исследователи считают, что нам придется пересмотреть свои представления о нервной системе, эволюции и природе интеллекта.

Морские ежи могут выглядеть как безжизненный пучок иголок, но при внимательном рассмотрении можно заметить, что у этих, на первый взгляд, инопланетных существ, есть удивительно сложный мозг, буквально охватывающий все тело. Это открытие бросает вызов нашим устоявшимся представлениям о нервной системе, эволюции и природе интеллекта в целом, пишет IFLScience.

Тайна иглокожих

Иглокожие — тип животных, включающий морских звезд, огурцов, ежей и других. Их легко назвать простейшими существами — выглядят весьма эффектно, но им не хватает многих черт, которые обычно ассоциируются с существами со сложным интеллектом, прежде всего централизованного мозга.

Ранее считалось, что все иглокожие обладают лишь рудиментарной радиальной нервной системой, представляющей собой не более чем взаимосвязанную нервную сеть без центрального процессора. Однако новые исследования показали, что иглокожие на самом деле более сложны в неврологическом плане, чем считалось ранее.

В недавнем исследовании ученые использовали анализ отдельных клеток и экспрессии генов для картирования каждой клетки фиолетового морского ежа (Paracentrotus lividus) вскоре после того, как он претерпел метаморфоз от эмбриональной стадии до взрослой особи.

Результаты выявили неожиданно разнообразный набор типов нейрональных клеток: сотни проанализированных нейронов экспрессировали как гены, связанные с "головой", специфичные для иглокожих, так и гены, характерные для центральной нервной системы позвоночных. Простыми словами, вместо простой децентрализованной нервной сети у этих животных, как считалось ранее, обнаружена интегрированная система, подобная мозгу, охватывающая все тело.

Ученые также обнаружили светочувствительные клетки, распределенные по всей поверхности морского ежа. Эти клетки структурно похожи на клетки сетчатки глаза человека, но вместо того, чтобы быть сосредоточенными в одном органе, как глаза, они разбросаны по всему телу.

Эволюцию нервной системы придется пересмотреть

Теперь ученые утверждают, что морских ежей вовсе не следует считать "безмозглыми". На самом деле, авторы исследования полагают, что морские ежи обладают "всемозговой" организацией. Другими словами, вместо централизованной нервной системы и отдельных органов чувств их нейронная структура распределена по всему телу.

По словам соавтора исследования, доктора Джека Ульрих-Лютера из Берлинского музея естествознания, результаты их с коллегами работы указывают на то, что животные без традиционной центральной нервной системы все же способны развить организацию, подобную мозгу.

Это открытие, по словам ученых, меняет наши представления об эволюции сложных нервных систем. Ученые также считают, что нам стоит пересмотреть взгляд на морского ежа — вероятно, иглокожие — вовсе не "безмозглые" морские создания, а скорее представители странного, инопланетного разума, который нам лишь предстоит понять.

