В океані мешкає мозок, вкритий колючками: через нього доведеться переписати підручники

Дивна істота з мозком, що охоплює все тіло, кидає виклик нашим знанням про еволюцію нервової системи. Дослідники вважають, що нам доведеться переглянути свої уявлення про нервову систему, еволюцію і природу інтелекту.

Морські їжаки можуть виглядати як млявий пучок голок, але при уважному розгляді можна помітити, що у цих, на перший погляд, інопланетних істот, є напрочуд складний мозок, який буквально охоплює все тіло. Це відкриття кидає виклик нашим усталеним уявленням про нервову систему, еволюцію і природу інтелекту в цілому, пише IFLScience.

Таємниця голкошкірих

Голкошкірі — тип тварин, що включає морських зірок, огірків, їжаків та інших. Їх легко назвати найпростішими істотами — виглядають вельми ефектно, але їм бракує багатьох рис, які зазвичай асоціюються з істотами зі складним інтелектом, насамперед централізованого мозку.

Раніше вважалося, що всі голкошкірі мають лише рудиментарну радіальну нервову систему, що являє собою не більше ніж взаємопов'язану нервову мережу без центрального процесора. Однак нові дослідження показали, що голкошкірі насправді складніші в неврологічному плані, ніж вважалося раніше.

У нещодавньому дослідженні вчені використовували аналіз окремих клітин та експресії генів для картування кожної клітини фіолетового морського їжака (Paracentrotus lividus) незабаром після того, як він зазнав метаморфозу від ембріональної стадії до дорослої особини.

Результати виявили несподівано різноманітний набір типів нейрональних клітин: сотні проаналізованих нейронів експресували як гени, пов'язані з "головою", специфічні для голкошкірих, так і гени, характерні для центральної нервової системи хребетних. Простими словами, замість простої децентралізованої нервової мережі у цих тварин, як вважали раніше, виявлено інтегровану систему, подібну до мозку, що охоплює все тіло.

Вчені також виявили світлочутливі клітини, розподілені по всій поверхні морського їжака. Ці клітини структурно схожі на клітини сітківки ока людини, але замість того, щоб бути зосередженими в одному органі, як очі, вони розкидані по всьому тілу.

Еволюцію нервової системи доведеться переглянути

Тепер учені стверджують, що морських їжаків зовсім не слід вважати "безмозкими". Насправді автори дослідження вважають, що морські їжаки мають "всемозкову" організацію. Іншими словами, замість централізованої нервової системи та окремих органів чуття їхня нейронна структура розподілена по всьому тілу.

За словами співавтора дослідження, доктора Джека Ульріх-Лютера з Берлінського музею природознавства, результати їхньої з колегами роботи вказують на те, що тварини без традиційної центральної нервової системи все ж здатні розвинути організацію, подібну до мозку.

Це відкриття, за словами вчених, змінює наші уявлення про еволюцію складних нервових систем. Вчені також вважають, що нам варто переглянути погляд на морського їжака — ймовірно, голкошкірі — зовсім не "безмозкі" морські створіння, а скоріше представники дивного, інопланетного розуму, який нам лише належить зрозуміти.

