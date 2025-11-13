Самого маленького медведя в мире сложно воспринимать серьезно: похож на человека с длинным языком

Говоря о медведях, мы, как правило, представляем крупных хищников, но не все они такие. Ученые рассказали о самом крохотном мишке в мире, длина которого почти вдвое меньше его сородичей.

Семейство медведей широко известно своими внушительными размерами и прочно занимает первое место среди крупнейших наземных хищников. И все же, даже у самых крупных группах есть свои исключения — титул самого маленького медведя в мире принадлежит уникальному животному с необычайно длинным языком и странным образом напоминающему человека — малайскому медведю (Helarctos malayanus), пишет IFLScience.

Самый маленький медведь в мире

Малайский медведь считается самым маленьким медведем в мире, а его длина составляет от 1,1 до 1,4 метра. Для сравнения, это вдвое меньше размера белого медведя или кадьяка — самых крупных медведей в мире, которые могут достигать 2,6 и 3 метра в длину соответственно.

Впрочем, относительно миниатюрные размеры малайских медведей вовсе не означает, что они безвредны. На самом деле представители этого вида известны своей агрессивностью — они даже способны перегрызть дерево.

С другой стороны, ученые признают, что малайских медведей бывает трудно воспринимать всерьез, поскольку они также обладают самыми длинными языками в семействе медведей — их длина составляет от 20 до 25 сантиметров. Это помогает им добывать вкусных насекомых и мед, спрятанные в труднодоступных расщелинах деревьев и ульях.

Отметим, что малайских медведей часто называют солнечными медведями из-за золотистого пятна меха в форме полумесяца на груди, которое напоминает восходящее или заходящее солнце. Это не просто эффектная деталь; солнечные медведи демонстрируют свои пятна, чтобы запугать противника, когда чувствуют угрозу.

Странным образом похожи на человека

В 2023 году необычный внешний вид малайских медведей, обитающих в зоопарке Ханчжоу в Китае, убедил половину социальных сетей в том, что на самом деле это лишь люди в костюмах медведей. На вирусном видео медведь стоял на задних лапах, а его миниатюрный рос и складки на задней части тела показались пользователям подозрительно похожими на костюм.

По словам эксперта по охране природы, доктора Эшли Маршалл из Честерского зоопарка, малайские медведи действительно могут походить на людей в костюмах, однако на видео был заснят настоящий медведь. Эксперты также отметили, что кожные складки — просто полезная защитная адаптация — в случае нападения, вся эта свободная кожа позволяет ему развернуться и вцепиться в нападающего.

Маленькие и уязвимые мишки

В дикой природе малайские медведи обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Однако, хотя когда-то они были широко распространены по всему региону, сейчас их можно встретить лишь в отдельных регионах.

Сегодня малайские медведи считаются уязвимым видом. Хотя незаконная торговля домашними животными и конфликты между человеком и животными также представляют угрозу, это сокращение численности в первую очередь обусловлено двумя ключевыми факторами:

потеря среды обитания;

браконьерство.

