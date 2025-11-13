Найменшого ведмедя у світі складно сприймати серйозно: схожий на людину з довгим язиком

Говорячи про ведмедів, ми, як правило, уявляємо великих хижаків, але не всі вони такі. Вчені розповіли про найкрихітнішого ведмедика у світі, довжина якого майже вдвічі менша за його родичів.

Сімейство ведмедів широко відоме своїми значними розмірами й міцно посідає перше місце серед найбільших наземних хижаків. І все ж, навіть у найбільших групах є свої винятки — титул найменшого ведмедя у світі належить унікальній тварині, яка з надзвичайно довгим язиком дивним чином нагадує людину — малайському ведмедю (Helarctos malayanus), пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найменший ведмідь у світі

Малайський ведмідь вважається найменшим ведмедем у світі, а його довжина становить від 1,1 до 1,4 метра. Для порівняння, це вдвічі менше за розмір білого ведмедя або кадьяка — найбільших ведмедів у світі, які можуть сягати 2,6 і 3 метри в довжину відповідно.

Відео дня

Утім, відносно мініатюрні розміри малайських ведмедів зовсім не означає, що вони нешкідливі. Насправді представники цього виду відомі своєю агресивністю — вони навіть здатні перегризти дерево.

З іншого боку, вчені визнають, що малайських ведмедів буває важко сприймати серйозно, оскільки вони також володіють найдовшими язиками в сімействі ведмедів — їхня довжина становить від 20 до 25 сантиметрів. Це допомагає їм добувати смачних комах і мед, заховані у важкодоступних ущелинах дерев і вуликах.

Зазначимо, що малайських ведмедів часто називають сонячними ведмедями через золотисту пляму хутра у формі півмісяця на грудях, яка нагадує сонце, що сходить або заходить. Це не просто ефектна деталь; сонячні ведмеді демонструють свої плями, щоб залякати противника, коли відчувають загрозу.

Дивним чином схожі на людину

У 2023 році незвичайний зовнішній вигляд малайських ведмедів, що мешкають у зоопарку Ханчжоу в Китаї, переконав половину соціальних мереж у тому, що насправді це лише люди в костюмах ведмедів. На вірусному відео ведмідь стояв на задніх лапах, а його мініатюрний зріст і складки на задній частині тіла здалися користувачам підозріло схожими на костюм.

За словами експерта з охорони природи, доктора Ешлі Маршалл із Честерського зоопарку, малайські ведмеді справді можуть бути схожими на людей у костюмах, проте на відео був знятий справжній ведмідь. Експерти також зазначили, що шкірні складки — просто корисна захисна адаптація — у разі нападу, уся ця вільна шкіра дає йому змогу розвернутися і вчепитися в нападника.

Маленькі та вразливі ведмедики

У дикій природі малайські ведмеді мешкають у тропічних лісах Південно-Східної Азії. Однак, хоча колись вони були широко поширені по всьому регіону, зараз їх можна зустріти лише в окремих регіонах.

Сьогодні малайські ведмеді вважаються вразливим видом. Хоча незаконна торгівля домашніми тваринами та конфлікти між людиною і тваринами також становлять загрозу, це скорочення чисельності насамперед зумовлене двома ключовими факторами:

втрата середовища проживання;

браконьєрство.

Нагадаємо, раніше ми писали про найвразливішого ведмедика на планеті: вчені назвали його, і це зовсім не полярний.

Раніше Фокус писав про те, що у світі є одна рослина, яка прикидається мурахою: вчені розповіли, навіщо їй це.